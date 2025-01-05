Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım

Olaylı Demokrat Parti kongresinin ardından İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVA-GELECEK-SAADET GRUBUNDAN TEKLİF GELDİ"

Enginyurt Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan kendilerine teklif geldiğini ancak bu davete katılma durumlarının olmadığını ifade etti.

"AK PARTİ'YE GİTMEYİ AHLAKİ VE DOĞRU BULMADIM"

Enginyurt, "CHP'den seçilip AK Parti'ye gitmeyi hiçbir zaman doğru ve ahlaki bulmadım. CHP tabanından oy alıp, onların hakkını alıp da oradan gidip muhalefet edip AK Parti veya Cumhur İttifakı safında yer almak bana göre ne ahlaki ne siyasi, ne de etik açıdan da doğru değil.

"CHP SEÇMENİ BİZİ SEÇMİŞ, BİZE ONUR VERMİŞTİR"

Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş, bize onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım" ifadesini kullandı.