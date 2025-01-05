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Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım

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Demokrat Parti'nin olaylı son kongresinden sonra İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt "Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım" dedi. DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan teklif aldığını da belirten Enginyurt bu davete katılma durumlarının olmadığını söyledi.

Olaylı Demokrat Parti kongresinin ardından İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte partisinden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVA-GELECEK-SAADET GRUBUNDAN TEKLİF GELDİ"

Enginyurt Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan kendilerine teklif geldiğini ancak bu davete katılma durumlarının olmadığını ifade etti.

"AK PARTİ'YE GİTMEYİ AHLAKİ VE DOĞRU BULMADIM"

Enginyurt, "CHP'den seçilip AK Parti'ye gitmeyi hiçbir zaman doğru ve ahlaki bulmadım. CHP tabanından oy alıp, onların hakkını alıp da oradan gidip muhalefet edip AK Parti veya Cumhur İttifakı safında yer almak bana göre ne ahlaki ne siyasi, ne de etik açıdan da doğru değil.

"CHP SEÇMENİ BİZİ SEÇMİŞ, BİZE ONUR VERMİŞTİR"

Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş, bize onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım" ifadesini kullandı.

Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

ADAM GİBİ ADAM .... Karadeniz'in gururu .

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Haber YorumlarıAbdullah Küçükmeral:

Yalaka kavat

Yorum Beğen162
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Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Ahlahsizlik,ta zirve yapmış bir siyasetçinin ahlak edebiyatı

Yorum Beğen159
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Haber YorumlarıLütfü YILDIRIM:

senin gibilerin yeri zaten CHP

Yorum Beğen149
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Haber YorumlarıVatansever:

Ulan kendin çok mu ahlaklısın da ahlaktan bahsediyorsun

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Haber YorumlarıXeyati 2:

anlaşılan kendine yer arıyor zaten CHP toplama bölgesi.

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Haber Yorumlarıali tartan:

A a na kadar yolun devletin parasını beleşten yiyen p venk şu ülke için bir tane hayırlı yaptığın şey var mı sahtekar

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Haber YorumlarıAdnan Metin:

fırıldak cemal seni hiç kimse kabul etmez bir CHP kalmıştı bilmiyorum belki kabul ederler

Yorum Beğen82
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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

yamanacak parti kalmadı

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıASar Gnc:

türkiyede adam gibi parti yok. dürüst bi yigit cikip gelmeli artik. Adam gibi, kendini degilde Ülkeyi düsünen biri gelmeli. öyle bi parti olsa. suan resmen oy vermeye parti yok. al birini vur ötekine

Yorum Beğen11
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