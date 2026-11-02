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Cem Aydın Gaziantep'te MESEM'de ölen 17 yaşındaki öğrenciye tepki gösterdi

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Cem Aydın Gaziantep'te MESEM'de ölen 17 yaşındaki öğrenciye tepki gösterdi
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YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Gaziantep'te MESEM'de ilk iş günü yaşamını yitiren 17 yaşındaki öğrenciye tepki gösterdi. Aydın, 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçinin öldüğünü belirterek MESEM uygulamasına son vereceklerini söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Gaziantep'te 17 yaşındaki Halil İbrahim Yağız'ın MESEM kapsamındaki ilk iş gününde inşaattan düşerek yaşamını yitirmesine tepki gösterdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirten Aydın, "Bu ölümler kader ya da iş kazası değil, çocuklarımızı ucuz iş gücü olarak gören ve eğitim hakkını sermayenin çıkarlarına teslim eden siyasi tercihlerin sonucudur. YENİ Parti iktidarında çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM uygulamasına son vereceğiz" dedi.

YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışmaya başlayan 11. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Yağız'ın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, açıklamasında şunlaru kaydetti:

"'Mesleki eğitim' adı altında çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM düzeni çocuklarımızın, kardeşlerimizin canını almaya devam ediyor. Gaziantep'te 17 yaşındaki Halil İbrahim Yağız, MESEM'deki ilk iş gününde, henüz bir saat bile geçmeden, güvenlik filesi bulunmayan bir şantiyenin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Henüz 11. sınıf öğrencisiydi. Okulda, arkadaşlarının yanında olması gerekirken, baretsiz şekilde bir inşaatta çalıştırılıyordu. İSİG Meclisi verilerine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında en az 95 çocuk işçi hayatını kaybetti. 28 kardeşimiz henüz 15 yaşına bile basmamıştı…

Bu ölümler kader ya da iş kazası değil, çocuklarımızı ucuz iş gücü olarak gören ve eğitim hakkını sermayenin çıkarlarına teslim eden siyasi tercihlerin sonucudur. Halil İbrahim'in ve çalışırken yaşamını yitiren bütün kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Yarım kalan hayatlarının, ellerinden alınan çocukluklarının, gençliklerinin hesabını elbette soracağız! YENİ Parti iktidarında çocuk işçiliğini meşrulaştıran MESEM uygulamasına son vereceğiz. Çocuklarımızın yaşamlarını, eğitim haklarını ve geleceğini korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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