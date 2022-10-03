Çelik: "Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle barış umutları belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi (1)"Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle birlikte barış umutları ateşkes umutları daha da uzak bir zamana daha da belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu"