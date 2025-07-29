Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı

Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı
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Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı
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İstanbul Çekmeköy'de yer alan bir elyaf-sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın noktada bulunan fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Havacılar Caddesi üzerinde ormana yakın noktada bulunan elyaf-sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı

ORMANLIK ALANA SIÇRAMA İHTİMALİ VAR

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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