Çekiçli saldırgan özür diledi, tahliye talebi reddedildi

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk, 7 suçtan tutuklu yargılandığı davada şikayetini geri çeken müşteriden özür dileyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 5 Mart'ta meydana gelen olayda Özgür Öztürk, otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü Boğaçhan Yıldız ise uyarmak için korna çaldı. Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp, bagajdan aldığı çekiçle Yıldız'a saldırdı. Öztürk, kapıyı içeriden kilitleyen Yıldız'a, açık camdan çekiçle vurmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anında cep telefonu kamerası ile çekilen görüntü sosyal medyada paylaşılınca Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.