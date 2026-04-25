CUMHURBAŞKANLIĞI 7'nci Uluslararası Yat Yarışları kapsamında ' Çanakkale Zafer Kupası Yarışları', Çanakkale Boğazı'nda başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Bu yarışlar sayesinde Türkiye hem doğasıyla hem de spor turizmiyle dünyaya bir yelken açmış oluyor. 7 ülkeden 500 sporcumuz var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 7'nci Uluslararası Yat Yarışları kapsamındaki 'Çanakkale Zafer Kupası Yarışları' başladı. Çanakkale Boğazı'nda düzenlenen yarışın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu tarafından verildi.

KUPA VERİLECEK

Yarışın kazananlarına Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da düzenlenecek törenle kupalarının verileceği belirtildi. Yarış öncesi konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, "Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ortak düzenlediğimiz bu yarışı, Çanakkale'de ikinci kez, ikinci yılında icra ediyoruz. Bu yarışlar sayesinde Türkiye hem doğasıyla hem de spor turizmi ile dünyaya bir yelken açmış oluyor. 7 ülkeden 500 sporcumuz var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

'SPOR TURİZMİNİ ÜLKEMİZİN HER ŞEHRİNDE YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

"Bugün aynı zamanda 57'nci Alay Vefa Yürüyüşümüzü Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekleştirdik" diyen Bakan Yardımcısı Gürsoy, "Yürüyüşümüzü, binlerce gencimizle sabahtan bu yana, Conk Bayırı'ndan Anıtlar Abidesi'ne kadar tamamlamış olduk. Aynı zamanda bu yarışı, 'Tarihe Saygı Yarışı' mottosuyla düzenlendiği için de çok anlamlı buluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde spor turizmini ülkemizin her şehrinde, farklı alanlarda yaygınlaştırıyoruz ve bunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'SPORTİF FAALİYETLERİN ARTMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Çanakkale, tarihi ve coğrafyasıyla çok özel bir vilayet. Bugün Çanakkale Kara Savaşları'nın başlangıcının 111'inci yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştirdik. Şu anda da Boğaz'da Eceabat'tan Çanakkale merkezine doğru seyrediyoruz. Sportif faaliyetlerin arttırılması için çaba harcıyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın bir ayağı Çanakkale'de gerçekleşti. Bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda bu yarış inşallah devam edecek. Burada olan yarışmacıların bu yarışı sadece sportif bir faaliyet olarak görmediklerine eminim. Aynı zamanda bu bir tarihe saygı etabı. Burada Çanakkale Savaşları'nın cereyan ettiği topraklarda yarışıyor olmanın onlar için de manevi olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN TARİHİ ATMOSFERİ VAR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de "Çanakkale Boğazı'nda tarihi bir gün yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın hemen akabinde 24 ve 25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri'nin başlangıcının yıl dönümünde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı Çanakkale'de ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, artık dünya çapında çok takip edilen ve prestijli bir yarış haline geldi. Bu yıl Çanakkale'de ikinci defa düzenliyoruz ve Çanakkale etabı da çok farklı bir özelliğe sahip. Çanakkale Boğazı'nın tarihi bir atmosferi var. Doğal güzelliği var ancak rüzgarını almış yelkenlilerle beraber de daha bir güzel hale geldi. Prestijli aktiviteleri Çanakkale'de, Çanakkalelilerle buluşturmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'GURURLUYUZ'

İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da 'Bugün Çanakkale'de tarihin değiştiği bir coğrafyadayız. Tüm denizciler olarak daha fazla gurur ve hayranlık içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 7'nci Yat Yarışları'nda ilk etap Çanakkale kupası, 'Tarihe Saygı' adıyla yapılıyor. Yaklaşık 450-500 arasında sporcu bugün sularda yelken basıyor. 7 farklı ülkeden sporcu var. Cumhurbaşkanımıza, yelkencilere ve denizcilere sularda özgürce yelken basabilecek bir ortam sağladığı için en derin minnet duygularımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı