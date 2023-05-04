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Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

Güncel Haberler

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde, Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Saros Körfezi Ege Denizi Çanakkale Güncel Haberler

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