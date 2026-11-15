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Fethiye'de elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Fethiye'de elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Fethiye'de elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Araçta kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye- Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin??????? yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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