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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı

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Yenice ilçesinde meydana gelen deprem güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem sırasında sokağa çıkan vatandaşlar panik yaşadı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez üssü Yenice olan depremde ilçe sakinleri sarsıntı sırasında sokağa çıkarak depremin sona ermesini bekledi. Çok sayıda vatandaş sokaklarda yürüyerek zaman geçirdi.

İlçe merkezindeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, alışveriş yapanların sarsıntı anında panikleyerek iş yerinden dışarı çıkması yer aldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı

"NEREYE KAÇACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İşletme sahibi Ercan Fidan, AA muhabirine, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi. O sırada iş yerinde müşterileriyle ilgilendiğini belirten Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim." dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı

"BÜYÜK BİR SES İLE BİRLİKTE SALLANDIK"

Yenice'deki kafe işletmecisi Gülcan Yıldız da deprem sırasında korktuklarını ifade etti. İş yerinde bulunan vatandaşlarla dışarıya kaçtıklarını söyleyen Yıldız, "Büyük bir ses ile birlikte sallandık. Gerçekten çok korktuk. Şu anda normale dönüyoruz. İnşallah tekrar yaşamayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Yenice Deprem Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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