Çanakkale'de, Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait mezarlar keşfedildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları, yani Gazi Süleyman Paşa'nın ve arkadaşlarının, Akıncıların mezarları tespit edildi" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta köyü yakınlarındaki Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı'nda 100 dönüm olan alan üzerinde, Orta Asya Türk defin geleneğine benzer 8 bin 731 mezar tespit edildi. Devlet arşivlerinde yapılan araştırmalar sonucunda mezarların Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğu belirlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırlarında yapılan çalışmalarda Türk tarihi açısından çok önemli bir sayfa açıldığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları, yani Gazi Süleyman Paşa'nın ve arkadaşlarının, Akıncıların mezarları tespit edildi. Şu anda burada bulunduğumuz bu tarihi mezarlıkta gerçekten Türk tarihi açısından tapu senedi, Türk milletinin mührü olarak kabul edilecek mezarlık ve mezarlar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM İFADE EDİYOR'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki mezarlıkta, Türkistan coğrafyasındaki defne benzer şekilde definler yapılmış. Anadolu'daki Türk varlığı için Ahlat Mezarlığı neyse Rumeli'deki, Balkanlar'daki ve Avrupa'daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı o önemde ve mahiyette. Tarihi Alan Başkanlığı olarak buradaki mezarlığı tespit edikten sonra çalışmalarımıza başladık. Gerek sanat tarihçilerden gerek tarihçilerimizden gerek üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşlerini aldık. Buradaki definlerin, bu mezarlığın 1300'lü yıllardaki Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Gerçekten buradaki Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senetleri hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok büyük önem ifade ediyor."

'TARİHİ BİR VESİKA OLARAK ÇOK ÖNEM İFADE EDECEK'

Mezarlık alanında yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Kaşdemir, "Şu ana kadar 100 dönümlük alandaki çalışmalarımızın dörtte üçünü tamamladık. Yakın zamanda alanın tamamını ihya ederek buradaki Türk mezarlığını bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde burası çok önemli bir ziyaret noktası olacak. Çanakkale Savaşları sonrası şehitliklerin yanı sıra, 1300'lü yıllardaki Türk varlığının ortaya çıkması tarihi bir vesika niteliği taşıyor. Her bir mezara büyük bir titizlikle yaklaşıyoruz. Tamamlandığında Trakya topraklarında, Ahlat benzeri tarihi bir Türk mezarlığı ortaya çıkmış olacak" dedi.

Kaşdemir, çalışmalar kapsamında alanın bilimsel olarak da incelendiğini belirterek, "Önemli tarihçilerle görüştük, raporlar aldık. Mezar taşları üzerinde karbon testleri ve tahliller yapıldı. Sanat tarihçileri mezar formlarını inceledi ve mezar taşlarının Türkistan coğrafyasıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yüksek mezar taşları ve balbal taşları gibi unsurlar bizim için çok kıymetli. Çanakkale Tarihi Alanı'nda Ahlat Mezarlığı'na benzer bir tarihi Türk mezarlığı ortaya çıkıyor" diye konuştu.