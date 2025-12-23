Haberler

Çanakkale'de eski karı koca silahla öldürüldü

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, tartışma sonucunda eski karı koca Barış Tekebaş ve Duygu Karabaş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir şüpheli aranıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde silahla vurulan eski karı koca hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı silahla vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tekebaş ve Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
