Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Kargo Gemisi Güvenli Bölgeye Demirletildi

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı 'BALKAN-1' adlı kargo gemisi, güvenli bölgeye demirletildi. İzmir'den Rusya'ya seyir halinde olan gemi, Kepez Limanı'nın güneyinde arıza yaşadı ve Karanlık Liman'a demirledi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Kamerun bayraklı "BALKAN-1" adlı kargo gemisi, güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir'den Rusya'ya seyir halinde olan 123 metre uzunluğunda 4 bin 878 groston ağırlığındaki "BALKAN 1" adlı kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı'nın güneyinde makine arızası yaptı.

Kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Boğazı Çanakkale İzmir Rusya Denizcilik Ulaşım Kaza Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title