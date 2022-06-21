Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

ESKİŞEHİR'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Hayallerimizi bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek" dedi.

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki atölyesinde 8 yıldır cam sanatıyla uğraşan Yasin Yüksel ve anaokulu öğretmeni, ebru sanatçısı eşi Meryem Yüksel, 8 ay önce Kocaeli'den 70 bin lira hurdaya ayrılmış halk otobüsü satın aldı. Yaklaşık 100 bin lira masraf yapıp, aracın içini 'gezici sanat atölyesi' haline getiren çift, dışını boyayıp, üzerine de Atatürk'ün yanı sıra Kız Kulesi, Truva atı, Mevlana ve Galata Kulesi görselleriyle kapladı. Otobüsün camları ise cam eserlerin sergilendiği vitrin haline getirildi. İsmini 'Umut' anlamına gelen 'Hope' koydukları araçlarının son hazırlıklarını tamamlayan çift, eylül ayı sonuna kadar Kemer, Kaş, Fethiye ile başlayıp Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim, Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir güzergahlarını izleyen tura çıktı. Gittikleri bölgelerde ziyaretçilerine cam ve ebru sanatını öğretecek Yüksel çifti, ağaç dikimi gibi sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirecek.