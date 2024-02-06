Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralı
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Vatandaşlar panikle yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yetkililer adliyeye giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu. Olayda 2 polis yaralandı, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Kalabalığın panik anları kameralara saniye saniye yansırken, yaşanan gelişme sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
ADLİYEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Öte yandan bölgedeki yetkililer Çağlayan Adliyesi'ne giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu. İnternete düşen görüntülerde güvenlik görevlilerin vatandaşları daha güvenli noktalara sevk ettikleri anlar yer aldı.