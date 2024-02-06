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Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralı

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İstanbul'da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Vatandaşlar panikle yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yetkililer adliyeye giriş çıkışların kapatıldığını duyurdu. Olayda 2 polis yaralandı, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Kalabalığın panik anları kameralara saniye saniye yansırken, yaşanan gelişme sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

ADLİYEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Öte yandan bölgedeki yetkililer Çağlayan Adliyesi'ne giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu. İnternete düşen görüntülerde güvenlik görevlilerin vatandaşları daha güvenli noktalara sevk ettikleri anlar yer aldı.

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Çağlayan Adliyesi İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

harun yakar:

Adalet kalmayınca millet kendi adaletini sağlamaya kalkıyor .

73
35
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Adalet :

Adalet mi sadece böyle kelimeden ibaret cezaların caydırıcılığı yok suç işlemekten korkmuyorlar olan masum vatandaşa oluyor yetkililer bunu bildiği halde hiç bir adım atmıyor herkez koltuk sevdasında

38
1
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Sedat ayar:

peki o silah nssil girdi

21
2
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ACCURATE ANALYSİS:

Daha dün haberlerde dinledim Birini öldüren kişiyi polis tutukluyor savcı 1 gün sonra serbest bırakıyor Etraf en az 9 suçtan sabıkalı vampirlerle be ruh hastalariyla doldu Denetimli serbestlik bir an önce kalkmalı

15
0
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