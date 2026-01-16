Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Uyanık, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Uyanık, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız" fotoğrafını seçen Uyanık, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat"ta Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Uyanık, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih ederken, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'in çektiği "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" isimli fotoğrafı seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uyanık, özellikle "Haber" kategorisindeki Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız" fotoğrafını çok beğendiğini söyledi.

Uyanık, "TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi oldukça etkileyici. Hemen arkasında TCG Savarona'yı görüyoruz, bu da Türk ordusunun ve Türk donanmasının köklü tarihine güzel bir gönderme yapıyor. Ayrıca bu fotoğraf, İstanbul'un güzelliğini de ortaya koyuyor. Hem savunma sanayimizin gelişmişlik düzeyini ve donanmamızın geldiği noktayı hem de İstanbul'un eşsiz güzelliğini bir arada yansıttığı için bu fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde yer alan Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını seçerken, söz konusu eserin günümüzde yaşanan önemli sorunlardan biri olan su sıkıntısına dikkat çektiğini belirten Uyanık, "Hem fotoğrafın güzelliği hem bizi burada çok yakından ilgilendiren bir konu olması hem de yakın bölgemizde Bulgaristan'a komşu bölge olan Kırklareli'nde fotoğrafın çekilmiş olması nedeniyle tercihimi bu fotoğraftan yana kullandım." dedi.

"Yılın Kareleri"nde fotoğrafları yer alan foto muhabirlerini tebrik eden Uyanık, "Her yıl düzenlenen bu yarışma, AA'nın en prestijli faaliyetlerinden biri ve ajansın uluslararası alandaki görünürlüğüne de ciddi katkı sağlıyor. Burada emeği geçen, bu değerli fotoğrafları çeken tüm foto muhabirlerini içtenlikle tebrik ediyorum. Bu fotoğrafların birçok farklı mecrada kullanıldığını ve bunlardan istifade edildiğini de biliyorum. Görsellikleri gerçekten çok üst düzey. Ayrıca Türk fotoğrafçıların ve Türk gazetecilerin profesyonelliğini ve sanatsal açıdan ne kadar gelişmiş olduklarını da çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.