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Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydının olduğunu ortaya çıkması gündem yaratırken benzer bir haber de Büyükçekmece'den geldi. 18 suçtan aranması olan bir şüpheli evine operasyon gerçekleştiren Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açtıktan sonra intihar etti.

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi gündemdeyken Büyükçekmece'den de benzer bir haber geldi. 18 suçtan aranan bir şüpheli saklandığı evden polislere ateş açtı. C.G. yaşamına son verdi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ADRESE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için dün akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI

Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi

ŞÜPHELİNİN 18 ARANMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti.Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Büyükçekmece'de polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüphelinin çeşitli suçlardan 18 aranması olduğu tespit edildi.

Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi

Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Büyükçekmece Operasyon Ümraniye Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Suç

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