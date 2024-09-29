Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi

Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesi gündemdeyken Büyükçekmece'den de benzer bir haber geldi. 18 suçtan aranan bir şüpheli saklandığı evden polislere ateş açtı. C.G. yaşamına son verdi.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ADRESE OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 12 Kasım 2023'te silahla yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalanırken 3 silah ele geçirildi, şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, firari şüphelilerin yakalanması için dün akşam Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI

Operasyon sırasında hırsızlık, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve güveni kötüye kullanma suçlarından 18 aranması olan C.G. ve 33 suç kaydı ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 5 aranması olan E.T. tarafından Özel Harekat ekiplerine silahla ateş açıldı.

ŞÜPHELİNİN 18 ARANMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerden E.T. yakalanırken, C.G. Özel Harekat polislerinin kalkanlarına silahla ateş ettikten sonra intihar etti.Olay yerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Büyükçekmece'de polise ateş açtıktan sonra intihar eden şüphelinin çeşitli suçlardan 18 aranması olduğu tespit edildi.