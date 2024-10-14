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Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Yenidoğan Güncel Bebek Terör

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Yorumlar (3)

Ayaz hayat:

aşın bu picleri

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Deniz Kaya:

Ortalık çete kaynıyor...

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0
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Erol Balık:

birazcık saygı kardeşim adama saygın yoksa makama saygı lütfen

0
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