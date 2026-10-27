Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta 6 gün önce çöken binanın enkazından kedi çıktı! Molozları kaldıran işçiler sesini duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta 6 gün önce çöken binanın enkazından kedi çıktı! Molozları kaldıran işçiler sesini duydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 21 Ekim'de çöken ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 katlı binanın enkazında sıkışmış halde bulunan kedi, molozları kaldıran işçilerin sesini duymasıyla fark edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı kedi, tedavi için Zonguldak Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

  • Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın enkazında sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
  • Enkazda 6 gün sonra moloz kaldıran işçilerin duyduğu kedi sesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
  • Kurtarılan kedi tedavi için Zonguldak Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü; kedinin yıkılan binadaki aileye ait olmadığı, mahalleli tarafından sokakta beslendiği belirtildi.

ZONGULDAK'ta, 6 gün önce çöken, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı binanın enkazında sıkışmış halde bulunan Kedi, yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye tarafından enkazdan çıkarılan Kedi, tedavi altına alındı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de çöken 3 katlı binada enkaz altında kalan Kenan Akçaharman (68) yaralandı, ablası Türkan Akçaharman Özhan (74) ise hayatını kaybetti.

MOLOZLARIN ALTINDAN KEDİ SESİ GELDİ

Bugün sabah saatlerinde, yıkılan binanın molozlarını kaldırmak için çalışma yapan işçiler, enkaz altından bir kedi sesi geldiğini duydu. Sesin geldiği noktayı kontrol eden işçiler, bir kedinin enkazda sıkıştığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI KEDİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan kedi, tedavisi için Zonguldak Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Tedavisi süren kedinin yıkılan binadaki aileye ait olmadığı ancak mahalleli tarafından sokakta beslendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var

23 şirkete kayyum atandı, onlarca kişi gözaltında
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var