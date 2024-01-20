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Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un darbettiği yaşlı kadından ilk sözler: Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum

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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldığı sıralarda çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un boğazını sıkıp küfrettiği Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu. Olay anını anlatan Yetimoğlu, "Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum. O sırada Hasan Akkuş üzerine gelerek hiçbir şey demeden 'Sana ne lan o…' dedi. Çevredekiler araya girerek beni kenara çekti" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi önünde Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılarak darbedilen Nebiha Yetimoğlu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hasan Akkuş hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI, YAŞLI KADININ BOĞAZINI SIKIP KÜFRETTİ

Büyükçekmece'de 140 villalık bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli 6 kişinin de bulunduğu 22 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonun ardından bir grup destek olmak için belediye önünde toplanarak slogan attı. O esnada yoldan geçen Nebiha Yetimoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Akkuş, Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak hakaret etti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖNÜNDE DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

KAVGA, KAMERAYA YANSIDI

O anlar ise bölgede bulunan basın mensuplarının kamerasına yansıdı. O anlarda bazı kişilerin de kameraları kapatmaya çalışarak, "Çekmeyin" dediği görüldü. Belediye binası önündeki arbede ise kısa sürede sonlandırılırken, kalabalık grup daha sonra dağıldı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖNÜNDE DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

"KİME 'YUH' DİYORSUNUZ DİYE SORDUM"

Olayın ardından Nebiha Yetimoğlu, bugün polis merkezine giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu. Yetimoğlu'nun emniyete verdiği ifadesinde "O gün oradan geçerken kalabalığın slogan attığını duydum. Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum. O sırada Hasan Akkuş üzerine gelerek hiçbir şey demeden 'Sana ne lan o…' dedi. Çevredekiler araya girerek beni kenara çekti. Ben de onlara 'Devletime milletime laf ettirmem' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Hasan Akkuş'tan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. Öte yandan Hasan Akkuş hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

BASIN MENSUPLARI DA DARBEDİLDİ

Öte yandan iki basın mensubu arbede esnasında darbedildikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Emre Ö, Serhat A. ve Yunus Emre Ç, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamış ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirmişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖNÜNDE DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine, "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı esnada, binaya getirilen şüphelilere alkış ve sloganlarla destek veren belediye personeli, zaman zaman polis ekiplerine ve basın mensuplarına da tepki göstermişti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ÖNÜNDE DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o görüntülere, "En ufak aykırı ses duyunca karşısındakinin gırtlağına çöküyorlar. Büyükçekmece'de Yaşlı teyzeye vurdular ve bir de gırtlağına sarıldılar. Basın mensubunu yere yatırıp dövmeye kalktılar. Hani bunlar basına saygılıydı. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size sandıkta cevabı verecektir. Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır. Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz. Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (11)

Medeni Bingöl:

Havuz Medyanin görevi gelecek secimler icin Para karsiliginda rakip paytiyi karalamak Ve günlerce aynı şeyleri yayimlamak

24
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Orhan Dik :

Para karşılığı napıyormuş anlamadım? Yani kadını gırtlaklayan aslında CHP'li değil mi? Basını dövenler orada CHP'liler değil mi? Ya gözünüz kör olmuş ya kalbiniz. Şurada kadına kalkan eller kırılsın diyeceğinize.

yanıt93
yanıt16
Ancinsan Toranaga:

Senin görevin ne peki o partilerin pisliğini temizlemek mi

yanıt64
yanıt9
Mahfuz Demirtaş:

az yapmış

13
96
yanıtYanıtla
Vatansever:

Çok yazık size bunu bile savunuyorsunuz tam tersi olsaydı düşünemiyordum ülke ayağa kalkmıştı

yanıt65
yanıt5
Halit:

sen hastasın

yanıt18
yanıt3
Vakti Zaman:

Gözü dönmüş hasta insanlar.azdiniz hepiniz ne merhamet ne insanlık neyi savunduğunuz belli değil dindar düşmanlığı ile besleniyorsunuz. Öfkenizde boğulun. Elinizi çekin.

yanıt15
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Fatih Hekimoglu:

Takım tutar gibi parti tutmayı bırakıp insan olmayı becerebildiğimiz zaman Türkiye ancak düzelir

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0
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Fatih Hekimoglu:

Takım tutar gibi parti tutmayı bırakıp insan olmayı öğrenmemiz gerekiyor bu CHP’li bu AKPli değilde hizmet yapıyor mu buna bakmadığımız sürece bizden adam olmaz

27
1
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Ancinsan Toranaga:

Anası sandı acep

21
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