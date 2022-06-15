Büyükada'da çaldıkları tarihi üzüm teknesini bahçeye bıraktılar

BÜYÜKADA'nın şiirlere konu olan Viranbağ bölgesinde, 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen üzüm teknesi kayboldu. Üzüm teknesinin kaybolduğu, 2 hafta sonra fark edildi. Tarihi miras olduğuna ilişkin sosyal medyadan paylaşılan mesajlar hırsızları insafa getirdi. Üzüm teknesi bir evin bahçesine bırakıldı. Tarihçi Murat Devres "Viranbağ'daki 40 yıllık yağmanın son örneği. En kısa zamanda bu alanın koruma altına alınarak, restore edilmesini ümit ediyoruz" dedi.

Büyükada'nın tarihi ve doğal güzelliğiyle tanınan Viranbağ bölgesinde, bağcılık kültürünün son eserlerinden olan üzüm teknesi hırsızlar tarafından çalındı. Mustafa Nuri Devres Vakfı'na ait yaklaşık 1 ton ağırlığında, 1 metre 80 santim boyutundaki üzüm teknesinin yerinde olmadığı 2 hafta sonra fark edildi. Tarihi eser niteliğindeki üzüm teknesinin çalındığı yetkililere bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da duyuruldu. Üzüm teknesi günlerce arandıktan sonra, Adalar Belediyesi ekipleri tarafından Nizam Mahallesi'nde bir bahçede bulundu. Üzüm teknesi bahçeden taşınarak, koruma altına aldı. Tarihi eserin yeniden Viranbağ'daki Mustafa Nuri Devres Villası'na taşınmasına karar verildi.

"VİRANBAĞ'DAKİ YAĞMANIN SON ÖRNEĞİ"

"ÖNEMSENDİĞİNİ ANLAYINCA GERİ GETİRDİLER"

"ÜZÜM TEKNESİ KORUMAYA ALINACAK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel