Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun Yenişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Uslu'nun eşinin hamile olduğu ve çiftin 4 ay sonra bebeklerini kucaklarına alacakları öğrenildi.
- Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalanan askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü.
- Kazada 20 askeri personel şehit oldu.
- Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşi hamileydi ve 4 ay sonra baba olacaktı.
Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Kazada şehir olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.
ŞEHİT USLU 4 AY SONRA BABA OLACAKTI
Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi.
Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ:
-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız