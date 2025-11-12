Haberler

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay Haber Videosunu İzle
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun Yenişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Uslu'nun eşinin hamile olduğu ve çiftin 4 ay sonra bebeklerini kucaklarına alacakları öğrenildi.

  • Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalanan askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü.
  • Kazada 20 askeri personel şehit oldu.
  • Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun eşi hamileydi ve 4 ay sonra baba olacaktı.

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı kazada 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Kazada şehir olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Bursa Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı. Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi. Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

ŞEHİT USLU 4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.

Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu ile ilgili kahreden haber

UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ:

-Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

-Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

-Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

-Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

-Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

-Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

-Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

-Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

-Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.