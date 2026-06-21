Haberler

7 ilde AYT heyecanı: Öğrenciler ter döktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

Bursa'da AYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, sınav giriş kağıtları, kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaması için önlem aldı.

Belirlenen 3 saatin ardından oturum tamamlandı. Öğrenciler sınava girdikleri okullardan ayrıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Aileler de üniversite adayı çocuklarını salonlara uğurladıktan sonra okul çevresinde beklemeye başladı.

Sınava vaktinde yetişemeyen adayları aileleri teselli etti. Bazı veliler de çocuklarının sınavının başarılı geçmesi için dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesine gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Adayların yakınları da sınavın tamamlanmasını okulun dışında bekledi.

Sınavın bitmesiyle bazı öğrencileri aileleri ile sarıldı.

Yalova

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT, Yalova'da başladı.

Yalova'da öğrenciler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne aileleriyle geldi.

Kimlik ve belge kontrolünün ardından öğrenciler sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de okulların dışında çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

Ailelerin bekleyişi sınavın bitmesiyle sona erdi.

Balıkesir

Balıkesir'de, YKS'nin ikinci oturumu AYT için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

15 Temmuz Şehitler Lisesi'nde sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaması için önlem aldı.

Heyecanla sınav sonunu beklemeye başlayan aileler, okul etrafındaki gölgelik alanlarda çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Bilecik

Bilecik'te YKS'nin ikinci oturumu AYT için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yerleşkesi'ne erkenden gelen adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salonlara alındı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, sınavın sorunsuz şekilde geçmesi için bahçe ve çevrelerinde kontrollerini sürdürdü.

Bazı adaylar, kapıların kapanmasına bir dakika kala sınava yetişti.

Adayların yakınları, kampüsün bahçesinde bekleyip dua etti.

Kütahya

Kütahya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı.

Adaylar, sınava girecekleri Kütahya Atatürk Anadolu Lisesine geldi.

Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

3 saatlik ikinci oturumun ardından öğrenciler sınava girdikleri okullardan ayrıldı.

Kaynak: AA / Mihriban Çoban
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı

Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü hediyesi! Notu görünce duygulandı
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü