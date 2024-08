BURSA Öğretmeni Linda ölünce ailesi, tabut bulamadı; 'merasim tabutu' üretip satmaya başladı

BURSA'da Soner Kılınç (47), 30 yıl önce kolejde eğitim gördüğü sırada 'Linda' isimli İngilizce öğretmeni, okul yakınında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ailesi, cenazeyi İngiltere'ye götürmek için 'merasim tabutu' arayışına girdi. Ancak inançlarına ve geleneklerine uygun bir tabut bulunamadı. Çok sevdiği öğretmeninin ailesinin üzüntüsüne şahit olan Kılınç, o gün bir eksiklik ve ihtiyaç olarak gördüğü 'merasim tabutu' üretimi hayalini, 3 yıl önce hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez İstanbul'da açtığı ve halihazırda tek olan 'merasim tabutu' satış mağazasında ürettiği tabutların satışını yapan Kılınç, aynı zamanda bu tabutları 8 ülkeye ihraç ediyor.

Soner Kılınç'ın, 30 yıl önce Bursa'da bir kolejde eğitim görürken çok sevdiği İngilizce öğretmeni 'Linda', trafik kazasında hayatını kaybetti. Öğretmeninin ailesi, cenazeyi almak için İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Ancak cenazeyi ülkelerine götürmek için dini inançlarına uygun bir tabut bulamadılar. Ailenin yaşadığı üzüntü ve şaşkınlığı gören Kılınç, o güne kadar böyle bir hizmet yapılmadığını ve bunun bir eksiklik olduğunu düşünerek, daha lisede, ileride yapacağı işe karar verdi. Kılınç, 'merasim tabutu' üreterek, Türkiye'deki bu eksikliği gidermeyi kendisine görev edindi. Yıllar boyunca ailesi, arkadaşları ve tüm çevresine her zaman bu hayalinden bahseden Kılınç, 3 yıl önce 1998'den beri sahibi olduğu orman ürünleri fabrikasında hayalini hayata geçirdi.

'TABUTLARIN ORTALAMA YÜZDE 80'İNİ İHRAÇ EDİYORUZ'

Fabrikasında, farklı dini inanca sahip insanlara tabut üreten, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da açtığı ve halihazırda tek olan 'merasim tabutu' satış mağazasında da ürettiği tabutların satışını yapan Kılınç, Benim hikayem, çok eski ve hemen hemen 30 yılı var. Kolejde okurken, oradaki öğretmenlerimiz Amerikalı ve İngiliz'di. Onlardan biri olan, sevdiğim bir öğretmenim, bir kazada vefat etti. Ailesi, cenazeyi almak için Türkiye'ye geldi. O dönemde, onların dini inançlarına uygun bir tabut Türkiye'de yoktu. Hem üzüldüler hem de şaşırdılar. O dönem, komşularımızla her şeyi paylaştığımızı ancak bu acıyı paylaşmaya gelince orada eksik kaldığımızı düşündüm. Onlar için böyle bir şey bugüne kadar yapılmamış. İleri de nasip olursa bu işi biz yapalım, ciddi bir eksiklik diye düşündüm. Bu benim 30 yıllık hayalim. Beni eskiden tanıyan herkes bunu bilir. Bir gün tabut yapıp, satacağımı herkes bilirdi. 3 yıldır tabut yapıyoruz. Tabut yaptığımı yeni öğrenen eski dost ve arkadaşlarım, 30 yıllık bir hayalin gerçekleştiğini söylüyorlar. Tabutların ortalama yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. İhraç etmediğimiz kalan ürünleri de iç pazar için yapıyoruz. İstanbul'da bir mağazamız var. Bu mağaza, Türkiye'de ilk ve tektir. Daha önce böyle bir mağaza hiç açılmadı. Tabut mağazası, Türkiye'de yoktu. Hem cenaze yakınları hem de uluslararası toptancılar, mağazamıza gelerek renk ve modellere bakarak ürünleri seçiyorlar. Tabutta bulunan bütün aksesuarları kendimiz yapıyoruz. Haç, işleme, aksesuar gibi detayları Türkiye'de yapan başka bir firma olmadığı için onları da biz yapıyoruz diye konuştu.

'MEVTA ERKEKSE İÇİ BEYAZ, KADIN İSE BORDO VE KIRMIZI TONLAR TERCİH EDİLİYOR'

Ürettiği tabutları, Romanya, Almanya, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç eden Kılınç, ülkelerin kültür ve zevklerine göre farklı tabut tasarımları talep edildiğini belirterek, Her ülkenin ağaç tercihi farklı oluyor. Ceviz, meşe, ladin, çam ve benzeri tercihler olabiliyor. Taleplere göre, tabut yapıyoruz. Bizim ürünlerimizin hepsi tasarım. Tamamı el işçiliği ile yapılıyor. Bu yüzden maddi ve manevi olarak ürünlerimiz değerli. Sadece bu işi yapalım, satalım, para kazanalım diye yapmıyoruz. Birinin en son seyahati bu. Sevdiklerinden ayrılırken kullandıkları bir ürün. O yüzden her ürünü, sanki o şahsa özel, en son yolculuğunda kullansın diye çok özenerek yapıyoruz. Karadeniz kıyısındaki ülkeler ağırlıklı olarak beyaz renkli tabutlar istiyorlar. Mevta eğer erkekse içi de beyaz, kadınsa bordo veya kırmızı tonlarında renkler isteniyor. Avrupa ülkelerinde Almanlar, ceviz ağacı isterler. Onların tercihi böyledir. Her ülkenin kullanım alışkanlıklarına göre tercihleri oluyor. Biz de onlar bizden ne talep ederlerse, hangi ağacı, rengi daha çok seviyor ve istiyorlarsa, ona göre üretiyoruz. İlginç taleplerin geldiği oluyor. Çini kullandığımız özel tasarım bir tabutumuz var. Avrupa ülkelerinden Hollanda için portakal renkli, turuncu bir tabutumuz var. Alışılagelmiş ürünler değil, tasarım ve özel tercihlerde üretim yapıyoruz dedi.

'SEVDİĞİ MARKADAN ESİNLENİLMİŞ TABUTLA UĞURLANMAK İSTİYORLAR'

Amortisörlü, LED aydınlatmalı, uzay mekiğini andıran 'kapsül tabut', Kılınç'ın ürettiği diğer tabutlar arasında dikkat çekerken, aylık 1000 tabuttan 750'sinin siparişe göre, tamamen el işçiliği ile üretildiğini söyleyen Kılınç, Marka hayranlığı olan insanlar var. Onlar da son yolculuğuna sevdiği markadan esinlenmiş bir tabut şekliyle uğurlanmayı istiyorlar. Biz de müşterilerimizin talebi üzerine markalardan esinlenip, onlara özel tabutlar yapıyoruz. Bunun dünyada bir örneği yok. Bütün hakları zaten bizde. Adını da 'kapsül tabut' koyduk. Diğer tabutlarımızdan farklı bir ürün. Amortisör sistemi, LED aydınlatma sistemi olan tabutlardır. 'Kapsül' adını koyduk çünkü gören herkes 'uzay mekiği' diyor. Elips şeklinde göründüğü ve uzay mekiğini çağrıştırdığı için adını kapsül koyduk diye konuştu.

'BU İŞİ YAPIP, HRİSTİYAN OLMAYAN TEK FİRMAYIZ'

Farklı dinlere mensup müşterilerinin, Müslüman olduğunu öğrendiklerinde şaşırdığını da söyleyen Kılınç, Dünya üzerinde bu işi yapıp, Hristiyan olmayan tek firmayız. Dini inancımız farklı olmasına rağmen böyle bir iş yapmamız, onların dikkatini çekiyor. Kendilerine duyduğumuz saygı karşılığında, onlar da bize saygı duyuyorlar. Farklı bir bakış açısıyla bu işi yapıyoruz. Daha özenli yapıyoruz. Hristiyanların cenazeye bakış açıları çok özel. Sadece tabut almıyorlar. Kıyafet, ayakkabı, takı, sevdiği herhangi bir eşya, oyuncak, benzeri ürünler de alıyorlar. Büyük bir törene hazırlanıyorlar. Türkiye'de düğünlerde araçlara havlu takılır. Onlarda da cenazelerde takılıyor. Cenaze merasimi onlar için çok özel bir olay. Onun için zaten adı, 'merasim tabutu.' Türkler olarak, dünyanın pek çok ülkesine tabut ihraç ediyoruz. Bu, çok büyük bir haz. Sektördeki eksikliği tamamlamaktan, komşularımızın tabutlara ulaşımını kolaylaştırmaktan çok memnunuz. Aynı toprakları paylaştığımız dostlarımızın, son yolculuğuna uğurlanmasına yardımcı olmaktan dolayı mutluyuz dedi.

'SAYGI GÖSTERİP, ÖNEMSEDİĞİMİZİ ANLIYORLAR'

Babasıyla tabut üretimi yapan ve onun hayalini gerçekleştirirken yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kılıçhan Kılınç da (23), Farklı dinlere mensup insanlar olarak, Hristiyan dostlarımıza hizmet veriyoruz. İlk duyduğumda ben de şaşırdım. İnsanlar da ilk başlarda çok şaşırdılar. Farklı dinlere mensubuz ve farklı dine özgü ürünler üretiyor ve hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar aldığımız tepkiler, hep çok güzeldi. Onlar da saygı gösterip, önemsediğimizi anlıyorlar. Tatlı yorumlar alıp, sohbetler etmek bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor diye konuştu.

Haber-Kamera Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA,