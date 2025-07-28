Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı

Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı. Bulut tabakası gibi çöken dumanlar nedeniyle is kokusunun hissedildiği kentte zaman zaman kül taşınımı da gözlemleniyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangının dumanı Bursa'yı sardı.

Bursa'daki Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

ORMAN YANGINININ DUMANI KENT MERKEZİNE ULAŞTI

Uludağ'ın güney yamaçlarında 3 gündür devam eden yangının yoğun dumanı dağın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezini kapladı.

Bursa'daki Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

KENT GENELİNE BULUT TABAKASI GİBİ ÇÖKTÜ

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline bulut tabakası gibi çöktü. İs kokusunun hissedildiği kentte zaman zaman kül taşınımı da gözlemleniyor.

Bursa'daki Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

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Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bursa'daki Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

Bursa'daki Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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