Bursa'daki Hamidiye Tarım Lisesi 135 yıldır uygulamalı tarım eğitimi veriyor

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Bursa'da tarım eğitiminin hem uygulamalı hem de teorik olarak verilmesi amacıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 135 yıldır eğitim öğretime devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, 1891 yılında Ameliye ve Nazari Hüdavendigar Abdülhamid Han Tarım Lisesi adıyla kurulan, farklı dönemlerde Ziraat Meslek Lisesi ve Hamidiye Tarım Lisesi adlarını alan okulun eğitim serüveni anlatıldı.

Kuruluşunda tarım, ipek böcekçiliği, seracılık ve arıcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren okulda tarım, yiyecek içecek hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile gıda teknolojileri alanlarında eğitim veriliyor.

Öğrenciler, okulun 300 dönümü ekilebilir olmak üzere toplam 430 dönümlük arazisinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere katılarak üretim süreçlerini uygulamalı öğreniyor.

Ürünlerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve satışında da görev alan öğrenciler tarafından üretilen organik meyve kurusu, sirke, zeytinyağı, sabun ve reçel gibi pek çok ürün, yerel marketlerde tüketicilerle buluşturuluyor.

Yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri, "Tarladan tabağa" konseptiyle hazırladıkları yemekleri, okulun restoranına gelen müşterilere servis ediyor.

Bu eğitim öğretim yılında 58 öğretmen ve 15 usta öğreticinin 620 öğrenciye eğitim verdiği okulda geçmişten bugüne tarım eğitiminde kullanılan materyallerin yer aldığı Tarım Müzesi de bulunuyor.

Müzede diplomalar, geçmiş dönemlere ait öğrenci belgeleri, zirai araçlar ve traktörler gibi materyaller muhafaza ediliyor.

"Bölge halkı, buradan doğal ve sağlıklı ürünlerin teminini sağlayabiliyor"

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, AA muhabirine, okulun kuruluş hedefleriyle mevcut eğitim öğretim hedeflerinin halen örtüştüğünü??????? söyledi.

Teorik tarım eğitimini uygulamayla birleştirip zamanın teknolojisine uygun hale getirerek üst seviyede tarım eğitimi vermeyi amaçladıklarını belirten Kurutaş, "Biz, eğitimi ve üretimi bir arada yürütmeye gayret ediyoruz. Tarım, hayvan sağlığı, gıda, laboratuvar ve yiyecek içecek şeklinde 5 alanımız bulunuyor. Bunlardaki hedef, birbiriyle koordineli şekilde eğitim öğretimle üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek." dedi.

Kurutaş, sürdürülebilir tarıma önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada tüm zirai faaliyetlerimizi biz uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterebiliyoruz. Tarlada yaptığımız uygulamaların devamında bu defa ortaya çıkan ürünlerin hem satışı hem katma değerli, doğal içerikli ürünler üretilmesi, doğaya ve çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi bizim en öncelikli hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Okulun tarihi dokusu dolayısıyla da tercih edildiğini anlatan Kurutaş, mezun öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'inin kendi alanlarında istihdam edildiklerini söyledi.

Okulun şehrin merkezinde yer aldığına dikkati çeken Kurutaş, şunları kaydetti:

"430 dönümlük ağaçlandırılmış yeşil bir arazi öncelikle ortamın iklimi açısından çok kıymetli, ayrıca bölge halkı buradan bütün ihtiyaçlarını doğal ve sağlıklı ürünlerin teminini sağlayabiliyor. Sütünden yumurtasına, domatesinden biberine bütün taze ürünleri buradan alabiliyor. Bahçesinin çiçeğini buradan alabiliyor, ağacını buradan alabiliyor. Bütün ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabiliyor. Onlar da yürüme mesafesinde doğal ve sağlıklı ürünlere ulaşmış oluyor."

Okula her gelişinde eski günleri hatırlıyor

Okulun eski mezunlarından Nurettin Eşiyok (68) da 1975'te ziraat teknisyeni olarak mezun olduğunu ve o dönem okulun Bursa Ziraat Meslek Lisesi adıyla bilindiğini söyledi.

Eşiyok, mezuniyetinin ardından yükseköğrenimini tamamlayarak Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olduğunu, uzun yıllar başka eğitim kurumlarında okul müdürü olarak görev yaptığını belirtti.

Okula her geldiğinde eskiden hissettiği heyecanı yeniden yaşadığını dile getiren Eşiyok, şöyle konuştu:

"Bahçeye girişte hemen sağ tarafımızda ıhlamurlar vardı, onlar halen duruyor. Onun kokusuyla girdik bu okula. Okul o kadar etkileyici ki 'Ben bu okulda okurum.' demiştim. Şimdi geldiğimde 'Ben bu okulda okudum, ağaçlar ne kadar büyümüş.' diyorum. Diktiğim ağacı gördüm, 'Ben bu ağacı dikmiştim yıllar önce.' dedim. Onun altına gelip o anı yaşamak güzel bir şey. Arkadaşlarınızla, yaşıtlarınızla bir arada olduğunuz dönemi, süreci hatırlıyorsunuz."

Eşiyok, yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle verilen uygulamalı eğitimlerde öğrendiği bilgilerden hayatı boyunca faydalandığını, burada edindiği misyonla görev yaptığı tüm okullarda ağaçlar diktiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra diğer mezunlarla bir araya gelerek Bursa Ziraat Meslek Lisesi Mezunlar Derneğini kurduklarını ifade eden Eşiyok, dernek başkanı olarak görev aldığını ve mezunları aynı çatıda toplamak için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA