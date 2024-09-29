Üye Girişi
Haberler

Bursa'da TIR Kazası: Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da TIR Kazası: Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bebek arabasıyla yürüyen Yıldız Polat'a dönüş yapan bir TIR çarptı. Polat, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

BURSA'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28), yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Yıldız Polat'ın kocası sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini ise vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı. Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

?Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güncel Yaşam

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

Bıden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

 Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

Suudi Arabistan prensi, Gazze'deki vahşeti umursamadığını açık açık söyledi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Balık, Oğlak burcu yorumu! 30 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu? Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu? Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? 29-30 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 29-30 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Benfica Gil Vicente maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Benfica Gil Vicente maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });