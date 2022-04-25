Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki 27 yaşındaki genç pilot Furkan Otkum hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında kalkıştan kısa bir süre sonra sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalışan 27 yaşındaki Furkan Otkum'un pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi.
SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi, tek motorlu iki kişilik bir uçağın sokak arasına düşerek yanması sonucu Salihlili öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.
PİLOT OLMAK İSTEYENLERİ EĞİTİM VERİYORDU
Salihlili pilot Furkan Otkum'un, Sevim-Sinan Otkum çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. AK Parti Salihli İlçe Yönetimi'nde yer alan anne Sevgi Otkum'un Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) emeklisi, baba Sinan Otkum'un ise katip emeklisi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Salihlili pilot Furkan Otkum'un, özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları çerçevesinde pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel