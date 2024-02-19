Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
AFAD verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13,2 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken, kısa süreli deprem nedeniyle Gemlik ve Orhangazi'de okulda eğitim gören öğrenciler panikle bahçeye kaçıştı.
Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, AFAD korkutan bir gelişmeyi daha duyurdu.
BURSA'DA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SARSINTI İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
13.2 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı megakent İstanbul'da da hissedildi. Öte yandan depremin merkez üssü olan Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde okulda eğitim gören çocuklar panikle bahçeye koştu.