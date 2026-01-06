Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişiminde bulunuldu. Bozbey'e yumrukla saldırmaya çalışan şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın eski CHP Meclis üyesi olduğu ve CHP İstanbul Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e Yıldırım'da yumruklu saldırı girişiminde bulunuldu.
  • Saldırı girişiminde bulunan şahıs eski CHP meclis üyesi olarak tanımlandı.
  • Saldırı girişiminin şahsi bir meseleden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada" programı kapsamında Yıldırım'da vatandaşlarla buluştu. Burada başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı sırada bir şahıs Bozbey'e yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Bozbey'in korumalarI, zabıta ve polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Saldırı girişiminin şahsi bir meseleden kaynaklandığı düşünülüyor.

ESKİ CHP MECLİS ÜYESİ ÇIKTI

Saldırı girişiminde bulunan şahsın eski CHP meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şahsın 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da Yıldırım ziyaretinde mikrofon fırlattığı, toplantıda kavga çıktığı öğrenildi.

"BİZ HALKIMIZI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşananlardan sonra açıklama yapan Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

ŞAHSİ MESELE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Çağla Taşcı
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıali aydın:

Aşağılık küstah Trol varlık içeride seni kucağa alsınlar o zaman derin bir ohh çekersin...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

Gündeme gelme olabilir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

hırsız kendilerinden çıkar, arsız kendilerinden çıkar aman dikkat yine başkalarını suçlamasınlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

