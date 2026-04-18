Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden "Çiftçi Okulu" Programı... Rektör Dalgar: "Doğru Bilinen Yanlışları Düzelttik"

(BURDUR) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite tarafından başlatılan "Çiftçi Okulu" eğitim programıyla akademik bilgi birikimini Burdur'un 180 köyüne taşıyarak yerelde kalkınmaya katkı sağladıklarını dile getirdi. Dalgar, "Bu eğitimde doğru bilinen yanlışları düzeltmek bile buzağı kayıplarını, verim kayıplarını, birçok şeyi önlemeye yetti. Hocalarımız gidip köylerde hayvancılıkla uğraşan, yetiştiricilikle uğraşan insanlara akşam saatlerinde, onların uygun olduğu saatlerde 'hap bilgiler' dediğimiz, pratik bilgiler paylaştılar. Çok ciddi olumlu sonuçlar aldık" ifadelerini kullandı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitenin kuruluşunun 20'nci yılında bölgesel kalkınma odaklı projelerini ve toplumla bütünleşme stratejilerini ANKA Haber Ajansı'yla paylaştı. Üniversitelerin sadece bilimsel araştırma ve eğitim mekanları olmadığını vurgulayan Dalgar, MAKÜ'nün "Köy Üniversitesi" projesiyle akademik bilgi birikimini Burdur'un en ücra köylerine kadar taşıyarak yerelde bir kalkınma hamlesi başlattığını ifade etti.

MAKÜ'nün Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Programı'nda yer aldığını hatırlatan Dalgar, üniversitelerin bulundukları coğrafyayı dönüştürme gücüne sahip olduklarını belirtti. Bin 200 akademisyenlik bir insan kaynağına sahip olduklarını kaydeden Dalgar, üniversitenin rolüne ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın, bilimsel üretimin yanı sıra aynı zamanda bulunduğu bölgenin, tabii ki doğal olarak da o sektörle ilgili ülkenin de kalkınmasına katkı sağlama rolü taşıyoruz. Bu çerçevede Burdur tarım ve hayvancılık kentidir. Önemli bir sektördür. Bizim de güçlü bir veterinerlik altyapımız, veteriner fakültemiz var. Bu ikisini bir araya getirip tarım-hayvancılık alanında, özellikle hayvancılıkta ihtisaslaştık ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu kadar zengin bir insan kaynağı bu şehri dönüştürebilir. Bu şehri başka bir yere taşıyabilir. ve bizim gibi bütün üniversiteler aynı anlayışla çalıştığı takdirde herkes bulunduğu yerden aslında bir dip dalga oluşturacak ve yerelden bir kalkınma hamlesi oluşturmuş olacağız."

180 köyde "Çiftçi Okulu" uygulaması

Dalgar, hayvancılık sektöründeki verimlilik, maliyet ve hastalıklarla mücadele gibi kronik sorunlara çözüm üretmek amacıyla sahada aktif olarak yer aldıklarını söyledi. Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Çiftçi Okulu" eğitim programıyla Burdur'un 183 köyünün 180'ine ulaştıklarını aktaran Dalgar, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Burdur'un 180 köyünde 'çiftçi okulu' adı altında bir eğitim programı gerçekleştirdik. Bu eğitimde aslında doğru bilinen yanlışları düzeltmek bile buzağı kayıplarını, verim kayıplarını, birçok şeyi önlemeye yetti. Hocalarımız gidip köylerde hayvancılıkla uğraşan, yetiştiricilikle uğraşan insanlara akşam saatlerinde, onların uygun olduğu saatlerde böyle 'hap bilgiler' dediğimiz, onların anlayacağı dilden pratik bilgiler paylaştılar. Çok ciddi olumlu sonuçlar aldık bu bölge için."

"Köy Üniversitesi" ile gönüllü seferberlik başlatıldı

Kırsaldaki ihtiyaçların sadece tarım ve hayvancılıkla sınırlı olmadığını tespit ettiklerini dile getiren Dalgar, "Köy Üniversitesi" projesiyle kapsamı genişlettiklerini duyurdu. Diş hekimliğinden ilahiyata, gerontolojiden psikolojiye kadar pek çok alanda akademisyenlerin köylere gittiğini ifade eden Dalgar, süreci bir "gönüllü seferberlik" olarak nitelendirdi. Dalgar, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi baktık ki kırsaldaki insanların tek ihtiyacı sadece 'daha iyi hayvan yetiştirmek nasıl olur?' değil. Bunun ötesinde çocuk yetiştirmek, pozitif yaşlanma, bağımlılıkla mücadele, afet bilgisi, sağlık bilgisi, psikoloji, maneviyat gibi birçok ihtiyacı var. Dolayısıyla biz 'Köy Üniversitesi' dediğimiz bir proje başlattık. Diş hekimliği fakültesindeki hocalarımız öğrencilerini de birlikte alarak köye gidiyorlar ve köyde yaşayan insanlara ağız muayenesi yapıyorlar. İlahiyat fakültesi hocalarımız gidip köyde maneviyat ile ilgili, dini doğru anlamakla ilgili konferanslar, bilgilendirmeler, sohbetler yapıyorlar. Gerontoloji bölümü hocalarımız pozitif yaşlanma, yaşlılık döneminde dikkat edilecekler üzerine çalışıyor."

"Taşıdığımız unvanlar topluma olan borcumuzdur"

Akademisyenlerin sahip olduğu unvanların toplumsal meselelere temas etme sorumluluğu yüklediğini söyleyen Dalgar, projeye katılan akademisyenlerin ders dışı zamanlarını bu işe ayırdıklarını dile getirdi. Dalgar, şöyle konuştu:

"Taşıdığımız unvanlar var, toplumun saygı gösterdiği profesör, doçent gibi adımızın önünde bazı unvanlar var. Bu unvanların tabii ki iyi insan yetiştirme, öğrenci yetiştirme, bilimsel üretim yapma, ülkenin sorunlarını çözme sorumluluğu var. Ama bu unvanların bize yüklediği bir sorumluluk da içinde bulunduğumuz toplumun meselelerine temas etme. Bu bir borç ve yükümlülük olarak ifade ediyoruz. Her kesimden akademisyenimiz bu çağrımıza çok olumlu cevap verdiler."

Politika yapıcılara bilimsel veri desteği

Projenin sadece sosyal bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda bilimsel çıktılar ürettiğini de kaydeden Dalgar, sosyal hizmet, gerontoloji ve sosyoloji bölümlerindeki akademisyenlerin bu saha çalışmalarından akademik yayınlar hazırladığını belirtti. Bu çalışmaların kırsaldan kente göçü önleme noktasında stratejik önem taşıyabileceğini ifade eden Dalgar, "Burada edindiğimiz tecrübelerin, buradaki ihtiyaçların, bunların bilimsel bir analizden ya da süzgeçten geçtikten sonra rapora dönmesi, politika yapıcılar açısından da faydalı, besleyici olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Dalgar, YÖK tarafından diğer üniversitelere de tavsiye edilen bu modelin 81 ilin tamamına yayılması temennisinde bulunarak, dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA