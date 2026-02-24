Haberler

'MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ'

'MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da, düğün davetiyesinde 'sonsuz mutluluğumuza davetlisiniz' yazılı Orhan Yalçın, eşi Rabia ile yeni hayatlarına başlarken bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada bir kamyonun sıkıştırdığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

'MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ'

Burdur'da iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarparak yaralanan Orhan Yalçın'ın, kazada hayatını kaybeden eşi Rabia ile 6 ay önceki düğün davetiyesinde yer alan sözler, yürek burktu. Geçen 15 Ağustos'ta nikah, 23 Ağustos'ta kına ve 24 Ağustos'ta düğün yaparak dünyaevine giren Yalçın çifti, kalp baskılı davetiyesinde 'Mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuza davetlisiniz' sözleri ile yakınlarını düğüne davet ettikleri görüldü.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KAMERA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyon ve otomobilin aynı yönde ilerlediği anlar yer aldı. İlk olarak korna sesinin duyulduğu görüntülerin sonrasında, otomobilin arkasındaki kamyonun yakın mesafede hızla ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor