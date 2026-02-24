'MUTLU SONA DEĞİL, SONSUZ MUTLULUĞUMUZA DAVETLİSİNİZ'

Burdur'da iddiaya göre; kamyonun sıkıştırması sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarparak yaralanan Orhan Yalçın'ın, kazada hayatını kaybeden eşi Rabia ile 6 ay önceki düğün davetiyesinde yer alan sözler, yürek burktu. Geçen 15 Ağustos'ta nikah, 23 Ağustos'ta kına ve 24 Ağustos'ta düğün yaparak dünyaevine giren Yalçın çifti, kalp baskılı davetiyesinde 'Mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuza davetlisiniz' sözleri ile yakınlarını düğüne davet ettikleri görüldü.

KAZA YAPAN ARAÇLAR KAMERA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyon ve otomobilin aynı yönde ilerlediği anlar yer aldı. İlk olarak korna sesinin duyulduğu görüntülerin sonrasında, otomobilin arkasındaki kamyonun yakın mesafede hızla ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı