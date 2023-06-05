Burdur'da Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Burdur Belediyesi tarafından Burdur Gölü kıyısındaki halk plajında doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, TEMA Vakfı Burdur Şubesi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Ercengiz, "Dünyayı korursak dünyaya geliştirirsek dünyayı iyi bir şekilde kullanırsak eğer bizden sonraki nesillere de iyi bir dünya bırakmış olacağız. Bu farkındalık gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kuraklığa dikkat çekmek için Burdur Gölü kıyısında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte iskeleye 'Göl yoksa Burdur da yok' yazan çelenk bırakılırken Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle doğal kökboyası ile boyanmış 100 metrelik örtü ile göl kıyısında '100' rakamı yazıldı.

"YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE SAFLIKTA SUYU GÖLE DEŞARJ EDİYORUZ"

İskeleye bırakılan çelenk sonrasında açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şunları söyledi:

"5 Haziran Çevre Günü nedeniyle farkındalığı ve kutlamayı yapıyoruz. Aslında 9 yıllık belediye başkanlığımız döneminde 'Göl Yoksa Burdur Yok' mottosuyla bir slogan üretmiştik. Burdur Gölü'nün Burdur hayatı için çok kıymetli olduğunu ve Burdur Gölü'nün kuruması halinde bölgenin ekolojik dengesinin, tarımının, hayvancılığının, insan yaşamının olumsuz etkileneceğini her alanda ifade etmiştik. Bu gördüğünüz iskele 2015 yılında imal edildiğinde buradan tekneye vatandaşımız binerek tekne turu yapıyordu göl üzerinde. Şu anda bırakın iskeleyi, iskeleyi tutan ayaklarında başlangıç noktasının da sonunun da artık karada olduğunun hepimiz gözlemliyorsunuz. Tabii Burdur Belediyesi olarak sadece 'Göl Yoksa Burdur Yok' mottosunun dışında yaptığımız birtakım eylemlerde oldu. Bunların en başında Burdur'un katı atık sorununu çözmek üzere bir adım attık. Yılda 1,5 megavatlık enerjiyi şu anda çöpten üreten bir tesise sahip olduk. 220 bin büyükbaş, 450 bin küçükbaş hayvan varlığıyla yılda 1 milyon tonun üzerinde atık üreten hayvancılık sektörünün de ürettiği atığın sera gazları nedeniyle ozon tabakasına verdiği zararı, içme sularımıza ulaştırdığı kirliliği ortadan kaldırmak üzere yılda 3 megavatlık bir enerji santralini de devreye soktuk. Böylece hem katı hem de sıvı gübre oluşumunu sağlayan bir tesisi kazandırdık. Göle deşarj olan atık su tesisimizin modernizasyonu sağladık. Şu anda yüzde 95'in üzerinde saflıkta suyu göle deşarj ediyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğimizi her fırsatta ifade ettik.

"YERALTI SULARIMIZ HIZLA TÜKENİYOR"

Dolayısıyla çevresiyle barışık bir belediyecilik anlayışını 10 yıldır sürdürmeye çalışıyoruz. Belki bunlar çok çok gözle görünen işler değil vatandaşımız için ama bugün şu yağmurun yağdığına seviniyoruz. Su tasarrufu yapmamız gerektiğini her fırsatta söyledik çünkü yeraltı sularımız hızla tükeniyor. Doğru tarım uygulamalarıyla doğru hayvancılık modellemeleriyle bölgenin suyunu doğru kullanarak bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir Burdur bırakabiliriz. Aksi takdirde eğer bir şekilde suyumuzu kaybedersek bu bölgenin yaşanılabilir bölge olmaktan çıkıp insanların süreç içerisinde terk ettiği dolayısıyla da terk edilmiş bir şehri önümüzdeki yıllarda bulmak hiç aslında çok uzakmış gibi değil. Lütfen vatandaşımız çevreye duyarlı olsun, suyunu korusun, toprağını korusun, ağacını korusun, yeşilini korusun bugün günlerdir belki de haftalardır yağan yağmurun neticesinde henüz daha kuraklığın normal seviyeye geldiğini yani az kuraklıktan kuraklık yokmuş gibi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bu kış kar görmedik. Bu kış doğru düzgün yağmur görmedik. Bahar aylarında gördüğümüz yağmurlar bizi çok sevindirdi ama gölde bir santim bile yükselmenin olmadığını sizler görüyorsunuz. Kaybettiğimiz suyun miktarının ne kadar büyük olduğunu da hepiniz gözlerinizle gördünüz. Çocuklara bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Gençlerimize bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Dünyayı korursak dünyaya geliştirirsek dünyayı iyi bir şekilde kullanırsak eğer bizden sonraki nesillere de iyi bir dünya bırakmış olacağız. Bu farkındalık gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."