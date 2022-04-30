- Bulgaristan'da Osmanlı eseri Şerif Halil Paşa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

ŞUMNU - Bulgaristan'da Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Şerif Halil Paşa Camisi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk kez havadan görüntülendi.

Türkiye'deki Selimiye Camisi'nden sonra Balkan yarımadasının en büyük ikinci camisi olma özelliğini taşıyan Bulgaristan'ın Şumnu kentindeki Osmanlı eseri Şerif Halil Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ülkedeki en büyük cami olan ve halk arasında kubbesinden dolayı Tombul Cami olarak da adlandırılan cami, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ışıklandırma sistemleri ile göz kamaştırıyor. Caminin 40 metre yüksekliğindeki tek şerefeli minaresi ise özel ışıklandırma yöntemiyle eşsiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Halk arasında camiye isminin verilmesine neden olan kubbe ve tüm çevresinin ışıklandırması da caminin mimari özelliğini ön plana çıkartıyor.

İftar programı düzenlendi

Kadir gecesi dolayısıyla Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Şerif Halil Paşa Camisi'nde büyük bir iftar programı düzenledi. Programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel ile birlikte binlerce kişi katıldı.

Şerif Halil Paşa Camisi'nin tarihi

Şumnu'da halk arasında Tombul cami olarak bilinen Şerif Halil Paşa Camisi'nin inşası 1740 yılında başladı ve 1744'te tamamlandı. Şumnu'nun Madara köyünden olan Şerif Halil Paşa'nın yapmış olduğu bağışlar ile inşa edilen Şerif Halil Paşa Camisi'nin içerisinde külliyeler ile birlikte kaligrafi mektebi, dini ve bilim eğitimi verilen ve günümüzdeki ortaokul ve lise dengi medrese bulunuyordu. Külliye içerisinde, o zamanda 5 bin ciltlik Arapça, Farsça ve Osmanlıca kitapların yer aldığı bir kütüphane de bulunmakta.

Caminin iç restorasyon çalışmalarına 2004'ten 2019 yılına kadar devam edildi. Bu 2 yıl süren ışıklandırma ve dış cephe yenileme işlemleri 2021 yılında tamamlandı. Ulusal öneme sahip kültür yapısı olarak ilan edilen Şerif Halil Paşa Camisi, Bulgaristan'da turist ziyaretlerine her gün açık olan 100 ulusal turistik alandan biri olarak dikkat çekiyor.