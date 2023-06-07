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Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Türkiye dahil 5 ülkede hissedildi

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Bulgaristan'da saat 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Edirne merkezin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan'da da hissedildi.

Bulgaristan'da yerelsaatle 15.26'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, ülkenin güneyindeki Filibe yakınları olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Edirne'ye 169 kilometre uzaklıkta meydana gelirken sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi.

Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Edirne'de de hissedildi

KOMŞU ÜLKELER DE SALLANDI

Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak verdi. Sarsıntı Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da hissedildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bulgaristan Edirne Dünya Güncel Haberler

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