Yeni Yol'dan Hulusi Akar'a sert tepki: Silah arkadaşlarını mahkemede süründürme

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a seslenerek, "Sizin silah arkadaşlarınızı mahkeme kapılarında süründürecek bir yasayı çıkarmak içinize siniyor mu? Bu çocukların, bu yaptırımlarla karşı karşıya gelen anne babalarına bunu çektirenleri 'Sizi Allah'a havale ediyorum' demesinin ne manaya geldiğini bence biraz düşünün" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Elif Esen ile Yeni Yol Grubu İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değerlendirmelerde bulundu. Ekmen, teklifin içinde 9 ayrı kanun ve 17 maddeyle ilgili düzenleme ile birbiriyle alakasız konular bulunduğunu belirterek, yasa teklifindeki 7. ve 8. maddelerin bir hukuk devletinde kabul göremeyecek iki temel ve vahim yanlışı içerdiğini savundu.

İktidara üç aydır Meclis'in 1 Temmuz'da kapanmaması durumunda temmuz ayı sonuna kadar hangi teklifleri getireceklerini ve istişare edecekleri bir husus olup olmadığını sorduklarını ifade eden Ekmen, gelinen noktada iktidarın bugün dahi yeni bir teklif verdiğini, yarın da Plan Bütçe Komisyonu ile ilgili Yükseköğretim Yasası hakkında bir teklifin geleceğinin konuşulduğunu söyledi. İktidarın hala ne getireceğine karar veremediğini kaydeden Ekmen, muhalefetin komisyondaki öneri ve tekliflerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını vurguladı. Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Daha vahimi, AK Parti grubu dahi bu sürecin nasıl işleyeceğini bilememekte. Çünkü herhangi bir bakan Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip bu kendi teklifinin öne alınmasını istediğinde Sayın Cumhurbaşkanı o talimatı verebilmekte. Geçmişte yaşandığı gibi bazen görüşülmekte olan bir teklif geri çekilerek başka bir teklif öne alınmakta. Bu da yasama ciddiyetsizliğini, yasama kalitesizliğini ve maalesef Türk tipi başkanlık sisteminde meclisin sadece meclis açısından değil AK Parti grup yönetimi açısından da ne hale getirildiğini bize resmetmektedir. Şu ana kadar da temmuz ayının sonuna kadar ne çalışılacağı belirsizdir. Hala kulislerde gelebilecek yasa tekliflerinden bahsedilmektedir."

"İÇTÜZÜĞÜN BİZE SAĞLADIĞI BÜTÜN YETKİLERİ KULLANIRIZ"

Muhalefet olarak bu duruma karşı koyabilecekleri, iç tüzükten kaynaklı tek bir dirençlerinin olduğunu dile getiren Ekmen, milletin ve vatandaşın aleyhine olan bir düzenlemenin geri çekilmemesi durumunda, yasanın görüşülmesini geciktirmek ve engellemek için TBMM İçtüzüğü'nün sağladığı konuşma, önerge, toplantı ve karar yeter sayısı isteme hakları dahil tüm yetkileri kullanacaklarını söyledi.

Ekmen, "Çünkü bazen milyonların hayatını cehenneme çevirecek bir madde salonda 7 ya da 8 AK Partilinin varlığıyla konuşulabiliyor ve maalesef birçok AK Partili milletvekili neye oy vereceğini bilmeden içeriye hurra oylama esnasında dalıyor. 'Kabul kabul, ret ret', duyduğu sese göre oyunu kullanıyor bunlar. Bizim milletimiz böyle gayriciddi bir yaklaşımı hak etmiyor" dedi.

Ekmen, bir haftadır yürüttükten diplomasiyi dün akşam iki konuda daha da sertleştirdiklerini ifade etti. Yargı sistemindeki baskı ortamında, iktidarın tek tek atayarak belirlediği hakimlerce verilen kararların dahi hayata geçirilmesinin istendiğini belirten Ekmen, bugün FETÖ ve iltisaklı kabul edilen kişilerin yargılamasına bakan ilk derece, istinaf ve Danıştay'ın ilgili dairesindeki hakimlerin tek tek seçildiğini kaydetti. Bu hakimlerin verdiği kararların dahi en az 5 yıllık bir erteleme döngüsüne sokulmak istendiğini aktaran Ekmen, idarenin karar kesinleşmeden bunu uygulamamayı amaçladığını söyledi.

Bu duruma tepki gösterdiklerini belirten Ekmen, "Onların bile göz yummayacağı, reddedemeyeceği bir karar var idarenin önünde. Siz bunu reddettiğinizde bir KHK mağdurunun intiharına, bir başkasının bir iş kazasında ölümüne, bir başkasının ailesiyle birlikte yok olmasına sebebiyet veriyorsunuz dedik. 'Bunu çekin' dedik. Önce kabul ettiler. Sonra başka bir inatlaşma uğruna ona da ısrar ettiler" şeklinde konuştu.

KAYA: "TBMM'NİN HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Yeni Yol Grup Başkanvekiki Bülent Kaya, yasaların ve tekliflerin Meclis'te hazırlanmadığını, sadece AK Partili milletvekillerinin imzasına açılmak üzere gönderildiğini söyledi. Kaya, teklif edilen kanun teklifine iktidarın tek bir satır katkısı olmadığını ve dile getirilen yanlışlara karşı "Evet, bu yanlış olmuş, hadi düzeltelim" diyecek bir iradelerinin de bulunmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Bizden de bu iradeye teslim olmamızı istiyorlar. Birebirde konuştuğumuz Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar 'Ya doğru, bu yasa sakıncalı. ya mahallenin delisi siz misiniz? Geçsin bu kanun' diyorlar. 'Anayasa'ya aykırı, Anayasa Mahkemesi nasıl olsa iptal eder' diyorlar. Biz TBMM hukukuna sahip çıkmazsak burayı mevzuat daire başkanlığı gibi çalıştırmak isteyen insanlar, TBMM'yi mevzuat daire başkanlığı gibi çalıştırır. Onun için Yeni Yol Grubu olarak biz, TBMM'nin öncelikle hukukuna sahip çıkıyoruz."

KAYA'DAN KOMİSYON BAŞKANI HULUSİ AKAR'A TEPKİ

Milletin kendilerine haklarını savunmak için muhalefet görevi verdiğini, yasa çıkarmak için gereken çoğunluğu ise iktidar partisi olan Cumhur İttifakı ortaklarına verdiğini dile getiren Kaya, kendi görevlerinin iktidarı denetlemek ve yanlış işlerine karşı uyarmak olduğunu ifade etti. Kaya, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın tutumuna yönelik eleştirilerini ise şöyle dile getirdi:

"Bakın, bu ülkede Milli Savunma Bakanlığı yapmış, Genelkurmay Başkanlığı yapmış, yıllarca Silahlı Kuvvetler'deki arkadaşlarına komutanlık yapmış bir milletvekili, komisyon başkanı olarak gece 12'ye kadar orada oturup muhalefetin söz hakkını kesme ile ilgili önergelere katılmamasına rağmen 'Doğru olmayan bir beyanla katılıyorum' diyor. Oylama sırasında ise ret oyu kullanıyor. Kendi silah arkadaşlarına komutanlık yapmış bir kişiye böyle beyanlarıyla çelişkili tavırlar yakışmaz. Kendi silah arkadaşlarının Türk mahkemelerinin yetkisine güvenerek müracaatlarına, 'Mahkemeler sizinle ilgili olumlu karar verse dahi sizin göreve döndürülmemeniz ile ilgili bir yasayı bizzat ben çıkarıyorum ve muhalefetin sesini kısarak bu yasayı bir an önce yasallaştırıyorum' diyorsunuz."

Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum: Sizin silah arkadaşlarınızı mahkeme kapılarında süründürecek bir yasayı çıkarmak içinize siniyor mu? Sizin silah arkadaşlarınızın çocukları, anneleri, babaları görevlerine iade edilmeden yıllarca beklerken dökecekleri gözyaşları, çekecekleri rızık endişeleri sizi korkutmuyorsa o çocukların 'Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum' demesinin ne manaya geleceğini düşünebilecek kadar vicdanınız varsa bu çocukların, bu yaptırımlarla karşı karşıya gelen anne babalarına bunu çektirenleri 'Sizi Allah'a havale ediyorum' demesinin ne manaya geldiğini bence biraz düşünün."

BİLİCİ'DEN MECLİS'İN ÇALIŞMA USULÜNE TEPKİ

Yeni Yol Grubu İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de bu yasama yılı içerisinde toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı için iktidar partisinin milletvekillerinin gerekli hassasiyetleri göstermedikleri için bazen bir kanun tasarısının Genel Kurul'dan geçmesinin haftaları bulduğuna dikkati çekti.

Yıl sonuna gelindiğinde muhalefete adeta baskı uygulandığını kaydeden Bilici, "Sıkboğaz ederek 'işte sırada bekleyen üç kanun tasarısı var. Bunların geçmesi gerekiyor ki, vekiller tatile çıkabilsin' diyorlar. Biz Yeni Yol grubu olarak şunu ifade etmek istiyoruz. İster temmuz, ister ise ağustos ayında çalışmalar sürdürülsün. Biz burada olacağız ve milletimizin menfaatine olan her türlü çalışmayı sergileyeceğimizi ifade etmek istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

ESEN: "MİLLETVEKİLLERİ VE HULUSİ AKAR OY KULLANARAK MADDEYİ GEÇİRDİ"

Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Elif Esen ise, Genel Kurul'un dünkü birleşiminde "hileli" bir uygulamaya maruz kaldıklarını söyledi. Esen, teklifte yer alan bir maddenin çıkarılmasına ilişkin önerge verdiklerini belirterek, "Çok şaşırtıcı bir şekilde geçmiş dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, salt çoğunluğumuzla bu teklife katılıyoruz diye yanıt verdi. Bu demek oluyor ki kanun tekliften, kanun maddesi tekliften çıkarılmalı. Fakat 5 dakika kadar sonra milletvekilleri ve kendisi tamamen tersi anlamında oy kullanarak o maddeyi geçirdi. Bu etik değil ve TBMM'ye yakışmaz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA