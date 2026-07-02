Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Santo Stefano di Sessanio köyü, nüfus kaybını önlemek amacıyla köye taşınıp iş kuracak kişilere toplam 44 bin euroya (2 milyon 300 bin TL) kadar maddi destek ile düşük kiralı konut imkanı sunuyor. İlk etapta 10 kişi için planlanan programa kısa sürede dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1.500 başvuru yapıldı.
- İtalya'nın Santo Stefano di Sessanio köyüne taşınıp işletme açanlara 44 bin euroya (2 milyon 300 bin TL) kadar destek verilecek.
- Başvuru için 18-40 yaş arası, AB oturma izni sahibi olma ve en az 5 yıl köyde yaşama taahhüdü gerekiyor.
- Programa dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1.500 kişi başvurdu.
İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bulunan tarihi Santo Stefano di Sessanio köyü, yıllardır devam eden nüfus kaybını durdurmak amacıyla yeni bir teşvik programını hayata geçirdi. Sadece 115 kişinin yaşadığı köyde, genç nüfusu bölgeye çekmek ve ekonomik canlılığı artırmak hedefleniyor.
Yerel yönetim, köye yerleşerek yeni bir işletme açacak kişilere hem nakit destek hem de düşük kiralı konut imkanı sunuyor.
44 BİN EUROYA KADAR DESTEK VERİLECEK
Program kapsamında köye taşınacak kişilere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar maddi destek sağlanacak. Bunun yanı sıra, köy ekonomisine katkı sağlayacak bir iş kuranlara tek seferlik 20 bin euroya kadar hibe verilecek.
Sağlanan desteklerin toplamı 44 bin euroya ( 2 milyon 300 bin TL) kadar ulaşırken, katılımcılar belediyenin tahsis ettiği düşük bedelli kiralık konutlardan da yararlanabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Projeye başvuracak adayların 18 ile 40 yaş arasında olması, Avrupa Birliği oturma iznine sahip bulunması ve köyde en az beş yıl yaşamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Yerel yönetim, kurulacak işletmelerin köyün ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sunacak alanlarda faaliyet göstermesini amaçlıyor.
1.500 KİŞİ BAŞVURDU
İlk etapta yalnızca 10 kişi için planlanan programa ilgi beklentilerin üzerine çıktı. Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1.500 kişi başvuruda bulundu.
Belediye yetkilileri, zorlu kış şartları ve sınırlı ticari imkanlara rağmen projenin temel hedefinin tarihi köyün yaşatılması, genç nüfusun bölgeye kazandırılması ve yerel ekonominin yeniden canlandırılması olduğunu belirtti.