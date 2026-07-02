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Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
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Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de bugün öğle saatlerinde şiddetli bir deprem kaydedildi. Açıklanan resmi verilere göre, saat 14.06'da (TSİ) meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Akdeniz olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 137.45 kilometre mesafede gerçekleştiği açıklandı. 

OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Girit Adası'nın kuzeydoğu kesimine yakın bir bölgede denizin içinde gerçekleşen deprem 19,87 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin ardından bölgeden şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Kara:

Alllahim sen koru bizleri

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Haber Yorumlarıademsakarr:

denizin içinde yunanistan sınırında abartmayın ne kadar çok seviyorsunuz ya Orada hiçbir şey hissetmedim dedi

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