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Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı Haber Videosunu İzle
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı
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Çatalca'da Adil Beysi, millet bahçesinde buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Damla Beysi'yi çıkan tartışmada boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Çatalca'da bir millet bahçesinde boşanma aşamasındaki Adil Beysi, eşi Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
  • Saldırgan Adil Beysi olay yerinden kaçarken, polis tarafından aranıyor.
  • Yaralı Damla Beysi, bilinci açık şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatalca'da bir millet bahçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan Adil Beysi, çıkan tartışmada Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı ve kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı. Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı. Yaralanan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Damla Beysi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin saldırının ardından kaçtığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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