40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

Küresel finans piyasalarında gözler Japonya'ya çevrildi. Japon yeni, ABD doları karşısında 1986'dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek yaklaşık 40 yılın en zayıf seviyesini gördü.

Analistler, yenin değer kaybında ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı, artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğunu belirtiyor.

FAİZ FARKI DOLARI GÜÇLENDİRDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek seviyelerde tutması, buna karşılık Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artışlarına rağmen ABD'nin gerisinde kalması, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. Bu durum doların güçlenmesini sağlarken Japon yeni üzerindeki baskıyı artırdı.

Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya'da yükselen petrol fiyatlarının da yen üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

JAPONYA'DAN MÜDAHALE BEKLENTİSİ

Yendeki tarihi değer kaybının ardından piyasalarda Japon hükümetinin yeniden döviz piyasasına müdahale edebileceği beklentisi güçlendi.

Uzmanlar, Tokyo yönetiminin daha önce de milyarlarca dolarlık müdahalelerde bulunduğunu ancak bunların sınırlı etki yarattığını hatırlatırken, yeni bir müdahalenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

"CARRY TRADE" RİSKİ GÜNDEMDE

Piyasalarda dikkatle izlenen bir diğer konu ise "carry trade" işlemleri. Yatırımcıların düşük faizli Japon yeniyle borçlanıp yüksek getirili varlıklara yatırım yaptığı bu işlemlerde yaşanabilecek çözülmenin, özellikle ABD teknoloji hisseleri başta olmak üzere küresel piyasalarda satış baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Japonya'dan gelebilecek olası müdahale kararlarının önümüzdeki günlerde küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığı görüşünde.

Kaynak: Haberler.com