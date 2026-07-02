Beklenen an geldi çatıt! 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.

KIRKPINAR İÇİN GERİ SAYIM

Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 40'ı başpehlivan olmak üzere 840 pehlivan katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

AĞA KARŞILAŞAMASI YAPILACAK

Yarın aynı zamanda güreşlerin kültürel seremonileri de gerçekleştirilecek.

Ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 lira ile kazanan Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından karşılanacak, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak.

Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek törende, Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek.

BAŞPEHLİVAN GÜREŞLERİ CUMARTESİ BAŞLAYACAK

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk 32 müsabakaları yarın yapılacak. Ligde 25 ile 32 sırasındaki pehlivanların yer aldığı 4. torba ile ilave 8 başpehlivanın yer aldığı 5. torba eşleşecek. Rakibini yenen 8 başpehlivan 32'ye kalarak birinci tur müsabakalarına katılma vizesi alacak. Başpehlivanlar, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 4 Temmuz Cumartesi saat 13.30'dan itibaren gerçekleştirecek.

Organizasyonun tamamlanacağı 5 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.

BİLET FİYATLARI

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 1400 ile 2 bin 600 lira arasında satışa sunuldu. İlk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 4 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 1750 lira, ikinci kademe 1400 lira olarak belirlendi. Final güreşinin de yer aldığı 5 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 2 bin 600, ikinci kademe için 1750 lira ödeyecek.

DAİMİ ALTIN KEMER

Üç kez ardıl olarak başpehlivan olana geri alınmamak üzere verilen altın kemer için bu şartları taşıyan başpehlivan bulunmuyor.

Ancak bu yıl değişen müsabaka talimatnamesine göre ardıl olma şartı aranmaksızın 5 kez başpehlivan olanın da altın kemeri kuşanacağı kural gereği birincilik elde etmeleri durumunda 4'er kez Türkiye'nin başpehlivanı ünvanı bulunan Recep Kara ya da Ali Gürbüz kemer sahibi olabilir. Altın kemerin daimi sahibi en son 1997 yılında çayırın efsanelerinden Ahmet Taşçı olmuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda şampiyon olan başpehlivanlar şunlar:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

2021: Ali Gürbüz

2022: Mustafa Taş

2023: Yusuf Can Zeybek

2024: Yusuf Can Zeybek

2025: Orhan Okulu

BAŞPEHLİVANA 1 MİLYON 655 BİN LİRA ÖDÜL

Edirne Belediyesi, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödülleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başpehlivanlık kategorisinde birinci olan güreşçi 1 milyon 655 bin lira ödül alacak. İkinciye 750 bin, yarı finalde elenen iki pehlivana ise 380'er bin lira verilecek.

Başaltı boyunda birincilik ödülü 225 bin, büyük orta boyda 125 bin, küçük orta büyük boyda 82 bin 500, küçük orta küçük boyda ise 55 bin lira olarak belirlendi. Diğer boylarda da dereceye giren pehlivanlara çeşitli miktarlarda ödüller verilecek. En iyi peşrev ödülü ise 16 bin lira olacak.

KIRKPINAR TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştiren akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.