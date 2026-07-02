Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kamuran İnselel, 88 yaşında hayatını kaybetti.

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu için herhangi bir anma töreni organize edilmedi. Vefat ettiği gün apar topar toprağa verilen İnselel, belediye görevlileri tarafından sessiz sedasız defnedildi.

KAMURAN İNSELEL KİMDİR?

Kamuran İnselel, Yeşilçam döneminden itibaren sinema, tiyatro ve televizyon yapımlarında rol almış Türk karakter oyuncusudur. 1938 yılında Eskişehir'de doğmuş, uzun yıllar sanat yaşamını sürdürmüş ve özellikle yardımcı rollerdeki başarılı performanslarıyla tanınmıştır.

Kariyeri boyunca yer aldığı öne çıkan yapımlardan bazıları şunlardır:

• Teyzem (1986).

• Sefiller (1987).

• Devrim Gecesi (1987).

• Yapayalnız (1988).

• Zirvenin Bedeli (1989).

• Yarınsız Adam.

• Memleket Meselesi (2010).

• Kızkaçıran (2016).

• Derdest (TV dizisi) .

Kaynak: Haberler.com