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İmran Deniz Göktaş hakkında resen soruşturma başlatıldı

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Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. 185 CİMER başvurusu üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal platformda yayınladığı "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle vatandaşlar tarafından tepki alan İmran Deniz Göktaş, yurtdışından döndüğü esnada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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