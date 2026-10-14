Buket Dereoğlu ve Yosi Mizrahi'li 'Öldüresiye Sevgili' Baba Sahne'de sahnelendi

Buket Dereoğlu ve Yosi Mizrahi'nin rol aldığı "Öldüresiye Sevgili" adlı tiyatro oyunu, Baba Sahne'de izleyiciyle buluştu.

Mizrahi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Turgut Azer Vurkır'ın yazdığı komedi türündeki oyun, romantik bir gece hazırlığının yanlış anlamalar ve beklenmedik gelişmelerle içinden çıkılmaz bir duruma dönüşmesini konu alıyor.

İstanbul Sanat Ofisi ve Novestage yapımcılığında sahnelenen oyunun yapımcılığını Fatih Küçük ve Hakan Akdağ üstleniyor. Dekor tasarımını Aşkın Ay'ın, ışık tasarımını Murat Nuray'ın yaptığı oyun, 70 dakika sürüyor ve 15 yaş üzeri izleyicilere hitap ediyor.

Oyuncu Buket Dereoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yosi Mizrahi ile uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarının birlikte çalışmalarına olumlu yansıdığını belirterek oyunun hazırlık sürecini anlattı.

Mizrahi ile daha önce farklı projelerde birlikte çalıştıklarını aktaran Dereoğlu, yeni oyunun teklifini kabul etmesinin ardından kısa sürede provalara başladıklarını ifade ederek, "Çok keyifli bir çalışma oldu bu kere. Biz çok eski arkadaşız. Daha önce üç sene müzik programı sunduk. Çok değişik bir şey yaptık." dedi.

"Bir kadın-erkek ilişkisi olmasının ötesinde bir yanlış anlama hikayesi"

Oyunun hazırlık sürecinde ekip olarak uyumlu çalıştıklarını kaydeden Dereoğlu, "Evet, bazen oluyor ama teknik ve sistem oturduğu zaman gerek kalmıyor aylarca prova yapmaya. Biz sahnenin üzerinde oyunun akmasını ve gelişmesini isteyen bir çiftiz. Zaten Yosi yönetirken de öyle, başta öyle söyledi. Onun bu tarzı benim zaten çok tarzım." ifadelerini kullandı.

Dereoğlu, oyunun temposunun oyuncular açısından yorucu olmasına rağmen çalışma sürecinden keyif aldıklarını dile getirerek, "Çok stresli bir iş yapıyoruz. Yorucu oluyor ama biz çok eğleniyoruz. Gerçekten çok eğleniyoruz. Güzel bir iş, güzel bir çalışma. Ekibi çok seviyoruz. Yapım ekibi genç bir ekip. Oyuncu olarak başka bir şey istemeyiz." diye konuştu.

Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Yosi Mizrahi ise metni ilk okuduğunda hikayenin yanlış anlamalar üzerinden ilerleyen yapısının dikkatini çektiğini söyledi.

Başlangıçta ikinci bir oyun üstlenme konusunda tereddüt yaşadığını belirten Mizrahi, Dereoğlu ile uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarının projeyi şekillendirmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Dereoğlu ile yaklaşık 35 yıldır arkadaş olduklarını aktaran Mizrahi, oyunun yalnızca bir çiftin ilişkisini anlatmadığını, insanlar arasındaki iletişim sorunlarına da işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kadın-erkek ilişkisi olmasının ötesinde bir yanlış anlama hikayesi esasında. İlk okuduğumda belki de toplumun, birbirini konuşurken birbirini dinlemiyor olduğunun anlatan bir hikaye gibi geldi bana. Çünkü şimdi spoiler verip de sürprizini kaçırmak istemiyorum. Günün sonunda bir çiftimiz var. Kızın yapmadığı hareketlerden işkillenip bu işin içinde başka bir şey mi çıkacak düşüncesiyle yanlış anlama komedisi. Yanlış anlamalar her zaman komiktir."

Turne programıyla daha fazla seyirciye ulaşılması hedefleniyor

Oyunun iki kişilik yapısıyla yoğun bir sahne performansı gerektirdiğini ifade eden Mizrahi, hazırlık sürecinde sınırlı sayıda prova yapmalarına rağmen kısa sürede sahneye çıkabildiklerini anlattı. Mizrahi, "Bu sene çok fazla tiyatro var. Haliyle seyirci de seçmek durumunda kalıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bizi seçmeleri için fark yaratmaya çalıştık. Belki 12, belki de 13 provadır. Bu konuda yapımcılarımız sağ olsun, ne istiyorsak yaptılar. Dekor hemen, hızlı bir şekilde olursa, dekorda prova yaparsak çok iyi olur, dedim. 12-13 provanın beşini dekorlu aldık biz." ifadelerini kullandı.

Tiyatro seyircisinin farklı oyunlar arasından seçim yaptığını ve oyunların uzun soluklu olmasının önemli olduğunu vurgulayan Mizrahi, turne programıyla daha fazla seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Oyunun 30 Ekim'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahneleneceğini bildiren Mizrahi, kasım ayında Karadeniz Bölgesi'ne, ilerleyen dönemde ise İzmir, Balıkesir ve Aydın'ın ilçelerine gitmeyi planladıklarını söyledi.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Oyunda Canan, eşi Can'a unutamayacağı romantik bir gece hazırlamak ister. Ancak gizli telefon konuşmaları, şüpheli kargolar, kilitlenen kapılar ve evde karşılaştığı sıra dışı manzara, Can'ın eşinin farklı bir planı olduğundan şüphelenmesine yol açar. Aynı evde farklı beklentilerle hareket eden çiftin yaşadıkları, beklenmedik itiraflar ve komik aksiliklerle ilerlerken gece giderek kontrolden çıkar."

Kaynak: AA