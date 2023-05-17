Bu proje ile erken yaşta tespit edilen disleksi tedavi edilecek Kastamonu'da okullarda yapılan taramalarda 839 öğrencide disleksi tespit edildi Kastamonu'da 7 ay önce başlatılan proje ile okullarda yapılan tarama neticesinde 839 öğrencide disleksi hastalığı görüldü.

Bu proje ile erken yaşta tespit edilen disleksi tedavi edilecek

Kastamonu'da okullarda yapılan taramalarda 839 öğrencide disleksi tespit edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da 7 ay önce başlatılan proje ile okullarda yapılan tarama neticesinde 839 öğrencide disleksi hastalığı görüldü. Erken yaşta tespit edilen disleksi hastalığı için tedavi süreci başlatıldı.

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet" projesi tamamlandı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi tarafından da desteklenen "Özgül Öğrenme Gücünü Keşfet" projesi sayesinde dis grubu olarak adlandırılan disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi olguları ile mücadele edilerek, bu sorunları yaşayan bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunuldu. Ayrıca çocuklara ve ailelerine proje süresince destek olunarak, Kastamonu'daki bütün okullarda görev yapan öğretmenlere disleksi eğitimi verildi. Bunun yanı sıra okullarda yapılan tarama sonucunda 839 öğrencide disleksi hastalığı görüldü. 2019 yılında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik başlatılan eğitimler sonucunda disleksi hastalığı görülen öğrenciler, eğitimli öğretmenler sayesinde erken yaşta tedavi edilerek akranlarıyla aynı seviyeye getirilmesi sağlanacak.

"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2019 yılında çalışmalara başladık"

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili 2019 yılında bir çalışma başlattıklarını anlatan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, "İlimizde özellikle özgül öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimiz ile ilgili Ankara Üniversitesi'nden bir hocamızı getirmek suretiyle bu çalışmayı başlattık ve ilimizdeki bütün okul öncesi öğretmenlerini, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin tamamına bu çerçevede bir eğitim verdirdik. Bu projeyi de bu şekilde başlatmış olduk. Zaman içerisinde projemiz yaygınlaştı hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından bu konunun ne kadar önemli olduğunu her birimiz biliyoruz. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projenin içerisine girdiğimiz zaman bu konuda öncelikle birçok tanımış simanın da bu tanıyı aldığı ve daha sonra da yapılan çalışmalarla farkındalık eğitimleriyle bu özgül öğrenme güçlüğünün asgariye indiği hatta tamamen sonlandığını öğrenmiş olduk" dedi.

"839 öğrenciye özgül öğrenme güçlüğü tanısı konulmuştur"

Kastamonu'da il genelinde Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı almış 839 öğrencinin olduğunu söyleyen Bahçacıoğlu, "Bunların 85 tanesi merkez ilçede ilkokul kademesinde, 119 tanesi de ortaokul kademesinde. Şu an itibarıyla bu projemiz okullarımızda devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken özellikle matematik ve Türkçe branşlarında bir eğitimler verildi. Ortaokul kademesindeki tanılı öğrencilerimize sosyal beceri edinmelerine, olumlu benlik algısı gelişimlerine ve eğitim isteklerine katkı sunmak amacıyla resim, müzik, spor ile akıl ve zeka oyunları, yetenek taraması yapılmış olup taramalara 45 öğrencimiz katılmıştır. Taramalar sonucunda öğrencilerin yetenek alanlarına göre resim, müzik ile ilgili akıl ve zeka oyunları kursları açılmıştır. Yine açılan bu kurslara 34 öğrencimiz katılmıştır. Ayrıca spor alanında ön plana çıkan 8 öğrencimize de bu proje çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim verilmektedir. Yine 60 velinin katılımı ile aile eğitimleri yapılmıştır. Proje 12 özel eğitim öğretmenimizin destekleri ile yürütülmektedir" diye konuştu.

"Disleksi taramalarımız bundan sonrada devam edecek"

Kastamonu'da en geniş çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve bundan sonrada disleksi taramalarının devam edeceğini ifade eden Bahçacıoğlu, "Burada en önemli kısım, çocuklar anasınıfı seviyesine geldikleri zaman veli bu durumları fark edemeyebiliyor. Bizler bunun için öğrencileri tanıyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından il genelindeki bütün öğretmenlerimizi, hem okul öncesi hem ilkokul hatta ortaokul kademesinden de eğitim verdirdik. Bunun neticesinde bu çalışma başladı. Yine paydaşlarımızın katkılarıyla projemizi gerçekleştirdik. Bundan sonrada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projeye yönelik çalışmaları devam edecek" diye konuştu.

"Disleksi eğitimi alan 12 öğretmenimizin gözetiminde 41 disleksi hastası öğrencilerimizin eğitimleri sürüyor"

Disleksi eğitimi alan 12 öğretmenin gözetiminde 41 disleksi hastası öğrencinin eğitimlerinin halen devam ettiğini belirten Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hüseyin Demir ise, "Özgül öğrenme güçlüğü zeka seviyesi normal veya normal üstü olan çocuklarımızın okuma yazma ve matematik alanında akranlarına kıyasla güçlük yaşaması durumudur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere çocuklarımızın okuma ve yazmada ekstra desteğe ihtiyacı var. Ayrıca çocuklarımız akranlarından geri kaldıkları için özgüven kaybı yaşıyorlar. Bu durumdan ailelerimiz de olumsuz şekilde etkileniyorlar. Bunları göz önüne alarak hazırladığımız "Özgül Öğrenme Gücümü Keşfet Projesi" 7 ay önce İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce kabul edildi. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kastamonu Rehberlik Araştırma Merkezi proje paydaşlarımızdır. Bu süreç içerisinde Kastamonu merkezde tanılı ilkokul öğrenci grubumuza yönelik okuma ve matematik atölyelerimizi başlattık. Kastamonu Özel Eğitim Bölüm Başkanı Esra Ketenoğlu Kayabaşı gözetiminde 12 özel eğitim öğretmenimiz disleksi ve diskalkulü eğitimi aldılar. Şu anda 41 öğrencimizin eğitimleri Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarımızda devam ediyor. Kastamonu merkezde tanılı ortaokul öğrenci grubumuza yönelik resim, müzik ve spor alanında yetenek taramalarını gerçekleştirdik. Güzel Sanatlar Lisemizin katkılarıyla müzik ve resim yetenek taramalarımızı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla spor taramamızı gerçekleştirdik. 5 öğrencimiz müzik, 10 öğrencimiz resim, 8 öğrencimiz spor ve 9 öğrencimiz akıl ve zeka oyunları eğitimi alıyor. Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle aile eğitimlerini bu ay içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Disleksi tespit edilen çocuklarımızı eğitim ile destekleyerek bu çocuklarımızı akranları seviyesine ulaştırmak istiyoruz"

Demir, "Proje çerçevesinde ilkokul grubunun matematik ve okuma alanında eğitimlerini destekleyerek akranları seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Demir, "Ortaokul grubumuzun sosyal beceri, olumlu benlik algısı gelişimlerini, eğitim isteklerini artırmayı ve özgüven kazanmalarını sağlamayı, aile eğitimleri ile huzur ortamlarını teşkil etmeyi hedefliyoruz. Bu ay içerisinde panel ve gösteriler yaparak projemizi sonlandıracağız. Okullarımızda yaptığımız çalışmalar sonrasında disleksi tespit edilen çocuklarımızı eğitim ile destekleyebilirsek bu çocuklarımız akranları seviyesine ulaşabiliyor. Önemli olan bu eğitimi, bu desteği onlara sunabilmek. Burada bizlerin en büyük amacı okuma da ve matematikte güçlük çektiği için bu alanda çocuklarımızı destekleyerek akranları seviyesine çıkartmak istiyoruz. Aynı zamanda özgüven kazanmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak istiyoruz. Burada yetenek tespitlerindeki amacımız buydu. Çünkü çocuğumuz herhangi bir alanda başarılı olduğu zaman özgüveni gelişiyor ve eğitime olan ilgisi artıyor. Bizlerde bu çocuklarımızı içimize almak istiyoruz. Dışlanmamasını istiyoruz. Amacımız ve çalışmalarımız tamamen buna yönelik oluyor" dedi.

"Çocuklarımızın bazı durumlarda okullarda takip edilebilmesi biraz daha önemli hale geliyor"

Çocukların okullarda takip edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek de, "Projeden çok güzel sonuçlar alacağımıza eminiz. Buradaki çocuklarımızın bazı durumlarda okullarda takip edilebilmesi biraz daha önemli hale geliyor. Bu konuda derneğimiz proje sonrasında çalışmalarını devam ettirecek. Üniversitemiz, projeyi destekliyor ve güzel çalışmalar yapıyor. Bizim projelerimiz ilk etapta kısa süreli gibi gözükse de kurumlarımız projelere çok güzel işbirlikleriyle destek vererek devam ettiriyorlar. Sonrasında da proje tamamlandığında da geri dönüşler alıyoruz" dedi.