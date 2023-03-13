Brüksel'de Türkiye-Finlandiya-İsveç Buluşması
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Rasmus Paludan adlı ırkçı bir politikacının Türkiye büyükelçilik binası önünde Kuran yakmasının ardından askıya alınan Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü müzakereleri, Brüksel'deki NATO karargahında bugün yeniden başlıyor.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Rasmus Paludan adlı ırkçı bir politikacının Türkiye büyükelçilik binası önünde Kuran yakmasının ardından askıya alınan Türkiye-İsveç- Finlandiya üçlü müzakereleri, Brüksel'deki NATO karargahında bugün yeniden başlıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel