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Brüksel'de Türkiye-Finlandiya-İsveç Buluşması

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Rasmus Paludan adlı ırkçı bir politikacının Türkiye büyükelçilik binası önünde Kuran yakmasının ardından askıya alınan Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü müzakereleri, Brüksel'deki NATO karargahında bugün yeniden başlıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Rasmus Paludan adlı ırkçı bir politikacının Türkiye büyükelçilik binası önünde Kuran yakmasının ardından askıya alınan Türkiye-İsveç- Finlandiya üçlü müzakereleri, Brüksel'deki NATO karargahında bugün yeniden başlıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Finlandiya Brüksel Türkiye İsveç Güncel Haberler

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