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Brezilya'dan Paraguay'daki ABD askeri varlığına endişe

Brezilya'dan Paraguay'daki ABD askeri varlığına endişe
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Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın dış politika başdanışmanı Celso Amorim, Paraguay'ın ABD'ye geçici askeri varlık izni vermesini endişe verici buldu. ABD'nin bölgede kara operasyonları düzenleyebileceğini belirten Amorim, Brezilya'nın savunma bütçesini artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve Maduro'nun yargılanmasının ardından bölgesel güvenlik risklerinin arttığını ifade etti.

SAO PAULO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın dış politika başdanışmanı Celso Amorim, Paraguay'ın ülkede geçici ABD askeri varlığına izin verme kararının endişe verici olduğunu söyledi.

Amorim, pazartesi günü Valor Economico gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin Latin Amerika ülkelerinde kara operasyonları düzenleme ihtimali nedeniyle bölgesel görünümün daha kaygı verici hale geldiğini belirtti. Bu ülkelerden bazılarının Brezilya sınırlarına yakın olduğuna dikkat çeken Amorim, ülkesinin savunma bütçesini artırması gerektiğini ifade etti.

Amorim, Washington ile Asuncion arasındaki yakınlaşmanın, ABD'nin Güney Amerika'daki askeri operasyonlarını genişletmesine yönelik potansiyel bir risk teşkil ettiğini ifade etti.

Başdanışman, özellikle ABD'nin ocak ayında Venezuela'ya düzenlediği ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zorla alıkonularak New York'ta mahkemeye çıkarılmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinin ardından endişelerin arttığını belirtti. An itibarıyla New York'ta cezaevinde tutulan Maduro'nun ABD mahkemesindeki yargı süreci devam ediyor.

Amorim, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ve askeri harcamaları artırma konusunda Lula'nın tutumunu desteklediğini belirterek, "Brezilya, dünyanın en büyük ülkelerinden biriyken GSYİH'sinin yalnızca yüzde 1'ini savunmaya ayıramaz" dedi.

Başdanışman, Brezilya'nın ABD'ye karşı çatışmacı bir tutum benimsememesi gerektiğini, ancak ikili ilişkilerde net sınırlar çizmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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