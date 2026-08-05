Brezilya, Arjantin ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine düşürdü

BRASİLİA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın Arjantin ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine düşürdüğü bildirildi.

Brezilya basınının, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı salı günkü haberlere göre karar, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin son haftalarda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve diğer Brezilyalı yetkililere yönelik yaptığı açıklamaların ardından geldi.

Milei, 25 Temmuz'da Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun devlet başkanlığı adaylığını desteklemek üzere ülkenin güneydoğusundaki Sao Paulo şehrinde düzenlenen siyasi bir etkinliğe katılmıştı. Söz konusu etkinlikte Brezilya Devlet Başkanı Lula'yı sert dille eleştiren Milei, tutuklu eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu ziyaret etmesine izin vermeyen Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes'i de kınamıştı.

Brezilya, buna karşılık ertesi gün Arjantin Büyükelçisi Julio Bitelli'yi protesto amacıyla geri çağırdı.

Basında yer alan haberlere göre Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, konunun ciddi olduğunu belirterek, şimdilik diplomatik temsilin tamamen sona erdirilmesi gibi daha sert önlemlerin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua