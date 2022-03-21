'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar

BURSA (DHA) - BURSA'da kendisini borsacı ve hayırsever iş insanı olarak tanıtan ve verdikleri paraları borsada katlama bahanesiyle 5 kişiyi 524 bin lira dolandıran Osman Çakır (28) ile suç ortağı olduğu iddia edilen Ufuk Çakıroğlu (38) gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Osman Çakır ile Ufuk Çakıroğlu çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi ilçesindeki bir zincir markette kendisini hayırsever iş insanı olarak tanıtan Osman Çakır, 2 bin 500 liralık erzak paketi alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İddialara göre Çakır, arkadaşlık kurduğu market çalışanı Kadir T.'nin çocuğuna da 'burs' adı altında para verdi. Bu sayede arkadaşlığını ilerlettiği Kadir T.'ye oturduğu evi alması için bankadan kredi çektirerek, parayı borsada katlama bahanesiyle aldı. Kadir T.'den aralıklarla toplamda 85 bin TL alan şüpheli, aynı yöntemle Gülden G. isimli market çalışanını da 35 bin TL dolandırarak ortadan kayboldu.