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Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangını sonrasında görevlendirilen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, oteldeki incelemelerini tamamladı.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

Bütün deliller toplandı! Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI

Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

Bütün deliller toplandı! Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı

SAVCILAR DA İNCELEMEYE KATILDI

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.

Bütün deliller toplandı! Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı

3.5 SAAT SÜRDÜ

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Gürlekmi savcı Bolu'dan İstanbul'a getirin adalet yok sahtekârlar

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