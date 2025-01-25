Bilirkişi heyeti Kartalkaya'daki incelemelerini tamamladı
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangını sonrasında görevlendirilen İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, oteldeki incelemelerini tamamladı.
Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEMELERİNİ TAMAMLADI
Yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.
SAVCILAR DA İNCELEMEYE KATILDI
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.
3.5 SAAT SÜRDÜ
Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı. Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.