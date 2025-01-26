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Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında otel sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesindeki oteli Gazelle Resort'a da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

OTEL SAHİBİ DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

BİR OPERASYON DA GAZELLE RESORT'A

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından otel sahibinin Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel'ine yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıaydin null:

Çevre ve şehircilik bakanı,Kültür ve turizm bakanlıkların isimleri neden geçmiyor Sayın savcılar.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Suc bakanlikta ama haberler.satilik com.yazamiyor ortalikta esinize dostunuza basiniz demeyin satilik itiz deyin.seretszler

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

FQC GLOBAL denetim otelin denetimini yapan HİNDİTAN da kurulmuş şirketin sahibi kim .. lütfen araştırın .

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

turizm bakanı yine her zaman ki gibi bakan olmaya maaşını almaya devam edecek harikasınız

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Haber YorumlarıA B:

Nasıl bir dünya hırsıymış gözünü para bürümesi deyiminin canlı bir örneği bu olsa gerek

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bir çocuğu sorsanız sorumlu ve sucluyu size söyler.Yargiya eli takla atirip sucluyu gizletemesiniz.Bu göz altına alınan otel sahibi ve sorumlu müdür hariç diğerlerini serbest bırakın .Diger suclular il özel idare ve Turizm bakanlığında saklaniyorlar

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Esas olan hedeften biraz sapılan tutuklamalar bu konununda üstü kapatılacak gibi olması ile sonuçlanacak gibi bir izlenim veriyor..bakanlıklar masum mu? ki sütten çıkmış ak kaşık muamelesi görüyor..böyle bir sonuç çıkması yaraya pansuman bile olmaktan öte bir durum..kısaca gerçek adalet tozlu raflardaki yerini koruyor ve muhafaza altında..

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Haber Yorumlarıemre can:

akpli turizm bakanı tutuklanmalı

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Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

6ay haberleri oyalayacağiniz malzeme çıktı size. Yaşadiniz

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Haber Yorumlarıkemal Kirac:

İyi yapıyosunuzda, siyasetçilerden tutuklama veya en azında istifa edenler olmasın mı? Belediye başkanı ve bakanlık gibi mesela…

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